Muguruza, prea puternică pentru Cîrstea

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a ratat calificarea în optimile de finală la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Şlem al anului, fiind învinsă sâmbătă în turul trei de spaniola Garbine Muguruza, cap de serie 14, în două seturi, 6-2, 6-2, într-o oră şi 10 minute de joc.

Jucătoarea spaniolă a dominat-o pe româncă la toate capitolele. „Un meci în care, cred eu, scorul nu arată cu totul realitatea. N-am făcut un meci rău, însă ea a jucat mult mai bine decât mine, a jucat mult mai solid de la început la final şi a servit mai bine. Şi cred că aici s-a făcut diferenţa. Eu am avut perioade în care am jucat bine şi perioade în care am greşit mult prea repede, însă ea merită victoria”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit treizecizero.ro.

Românca admite că Garbine Muguruza este un adversar dificil pentru ea. „Da, e o adversară complicată, deoarece cu cât îi dai mai tare şi mai drept, cu atât îi place mai mult, iar cred eu că jocul meu îi prieşte, îi place, îi vine perfect. Cred că asta e cheia, probabil data viitoare când voi juca cu ea va trebui să alternez mai mult, să joc puţin mai lent, pentru că de fiecare dată când îi dădeam mai încet avea probleme; e foarte obişnuită să stea acolo şi să blocheze”, a mai declarat românca.

Sorana Cîrstea (27 de ani, 63 WTA) şi-a egalat astfel cea mai bună performanţă a sa la Wimbledon, pe care a mai reuşit-o în 2009 şi 2012.

Cîrstea a rămas astfel cu un cec de 90.000 lire sterline şi 130 de puncte WTA.