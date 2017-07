O singură victorie în Cupa României la minifotbal

« Alte stiri din categoria Sport

Fabio Botoşani a făcut o figură frumoasă la ediţie din acest an a Cupei României la minifotbal, competiţie organizată de Federaţia de Minifotbal din România, competiţie care s-a desfăşurat săptămâna trecută la Cluj Napoca.

Repartizaţi în Grupa 11, cei de la Fabio au debutat cu stângul, cedând cu 4-0 jocul cu Colosseum 2005 Iaşi, dar au reuşit să se califice din grupă în urma victoriei obţinute cu 2-0 în faţa celor de la ACS Mausoleul Mărăşeşti.

În primul meci din fazele eliminatorii Fabio a fost învinsă la limită, la capătul unui meci de infarct, de constănţenii de la Auto Garage, scor 4-3.

„Am părăsit competiţia în faza eliminatorie cu fruntea sus. Am pierdut dramatic cu Auto Garage Constanţa cu 4-3. Pe final am dominat, am scos portarul şi am introdus al şaselea jucător de câmp, dar, din păcate, nu am reuşit egalarea. A fost o experienţă foarte frumoasă şi cred eu că atât noi cât şi cei de la Atletico şi Elegant Glob am făcut o bună propagandă minifotbalului botoşănean”, a declarat Octavian Faier, managerul echipei Fabio.

Celelalte două formaţii care au reprezentat judeţul nostru la această competiţie au suferit înfrângeri pe linie, ratând astfel şansa de a se trece de faza grupelor.

În grupa 14, Atletico Botoşani a pierdut cu 2-1 meciul cu D’Angelo Bucureşti şi 6-2 cu Pera BMW Deva, în timp ce în grupa 27, Elegant Glob Botoşani a cedat confruntările cu Boromir Hunedoara şi City AS Târgu Mureş cu scorurile de 4-0 şi 3-1.

La startul competiţiei, s-au aliniat 87 de echipe, acestea fiind repartizate în 29 de grupe a câte trei echipe.