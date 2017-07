Hagi a refuzat premierea la finalul meciului

« Alte stiri din categoria Sport

Antrenorul campioanei României, Gică Hagi, a evitat întâlnirea cu preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, duminică seară, pe „Municipal”.

În momentul în care oficialul FRF oficia festivitatea de premiere a celor de la Viitorul, oferindu-le finaliştilor Supercupei medaliile, Hagi a preferat să rămână pe banca de rezerve ca simplu spectator. „Locul doi întotdeauna rămâne pe bancă, prioritate are cel care a câştigat. Nu am refuzat medalia. Am condus meciul, dar n-am fost inspiraţi în ultimii 30 de metri. Atât am putut! Felicit Voluntariul, bravo lor! Ei au marcat un gol şi noi n-am putut! Mergem înainte acum! Sunt supărat că n-am câştigat. Eu trebuie să-mi pun la punct jucătorii din punct de vedere fizic”, a declarat Gică Hagi.

Regele fotbalului românesc a lansat un nou atac la adresa lui Gigi Becali şi a FCSB-ului, dar nu a iertat nici LPF sau FRF. „Noi suntem campionii României. Restul se poate cumpăra. Dacă nu va fi aşa, Federaţia şi Liga vor răspunde pentru aşa ceva”, a declarat Hagi, după meci.

Nu este prima dată când Hagi comentează în termeni duri decizia lui Becali de a merge la TAS, decizia forului urmând a fi dată cel mai probabil mâine. „Toată România a spus că suntem campioni. Doar Steaua...sau să îi spun FCSB? Pentru că Steaua nu făcea asta. Îi doare realitatea, ei vor să ne fure lucrul incredibil pe care l-am făcut. Dacă Alibec spune că noi suntem campionii... nu vedeţi că se dau de gol singuri?”, a spus Hagi.