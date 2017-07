Halep a răpus-o pe Azarenka

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul doi mondial, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o pe belarusa Victoria Azarenka în două seturi, cu 7-6 (3), 6-2. Halep s-a impus în faţa fostului lider mondial într-o oră şi 28 de minute.

Românca, a doua favorită la All England Club, este în sferturi pentru al doilea an consecutiv, cea mai bună performanţă a sa rămânând semifinala din 2014.

Primul set a fost unul foarte echilibrat, în care românca nu a evoluat la cel mai bun nivel al său, Azarenka fiind cea care a condus ostilităţile. Belarusa a condus cu 2-0, dar Halep a revenit şi a egalat, 2-2. Azarenka s-a desprins apoi la 4-2, însă imediat Simona a replicat şi a restabilit egalitatea, 4-4. Cele două jucătoare au ajuns apoi în tie break, unde Halep a profitat de erorile adversarei şi s-a detaşat la 5-1, câştigând cu 7-3.

Simona Halep a început excelent setul secund, pierzând un singur punct în primele trei ghemuri, astfel că după doar opt minute scorul era 3-0. Halep a continuat să joace cu dezinvoltură, în timp ce Azarenka a acumulat greşeală după greşeală, astfel că scorul s-a făcut 5-0 pentru reprezentanta României. Azarenka a avut o zvâcnire de orgoliu şi a luat un ghem la zero, apoi a salvat o minge de meci pe serviciul Simonei şi a reuşit chiar break-ul, reducând diferenţa la 2-5. Halep şi-a creat alte două mingi de meci pe serviciul belarusei, dar le-a ratat, fructificând-o însă pe a patra, 6-2.

„Sunt foarte fericită de cum am condus meciul cu Azarenka. Nu mai jucasem pe iarbă cu ea şi era o mare provocare să o înving. Primul set a fost echilibrat, dar în al doilea am jucat mai avansat, am lovit mai puternic şi mi-a ieşit”, a zis Simona Halep după meci.

Duel cu Johanna Konta

Halep şi-a asigurat un cec de 275.000 lire sterline şi 430 de puncte WTA, iar în sferturi la Wimbledon o va înfrunta pe britanica Johanna Konta. „Nu-mi fac probleme că publicul britanic va fi împotriva mea. Mă aştept la asta. Iau fiecare meci aşa cum vine, acum urmează partida cu Konta şi mă concentrez pe acest duel. N-am mai jucat niciodată cu ea pe iarbă, ştiu că va fi dificil, dar sunt încrezătoare”, a declarat Halep.

Simona Halep şi Johanna Konta (26 de ani, 7 WTA) sunt la egalitate, 2-2, în meciurile directe. Halep s-a impus cel mai recent, cu 6-1, 6-3, în Fed Cup, pe 23 aprilie, la Mamaia. Halep a pierdut ambele meciuri directe din circuitul WTA cu Konta, care s-a impus în 2015 la Wuhan, în optimi, cu 6-3, 3-6, 7-5, şi anul acesta, la Miami, în sferturi, cu 3-6, 7-6 (7), 6-2. În 2014, în Fed Cup, la Budapesta, Halep câştiga cu 6-1, 6-4. Cele două au mai disputat anul acesta un meci demonstrativ, la turneul Tie Break Tens, unde Halep s-a impus cu 10-2.

Meciul dintre Halep şi Konta se va disputa astăzi, pe terenul central de la All England Club, fiind programat în jurul orei 16:30.

La un meci de locul 1 mondial

Jucătoarea spaniolă de tenis Garbiñe Muguruza, numărul 15 mondial, a eliminat-o pe germanca Angelique Kerber, lider mondial, în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon, învingând-o ieri în trei seturi, 4-6, 6-4, 6-4.

Kerber, finalistă a ediţiei din 2016, trebuia să atingă din nou finala pentru a avea şansa de a-şi păstra poziţia de lider. Dacă Halep va ajunge în semifinale la Wimbledon, ea îşi va asigura locul unu mondial. Dacă pierde în sferturi, Karolina Pliskova (3 WTA) este cea care va urca pe prima poziţie în clasamentul WTA.

„În această perioadă mă simt puternică, am încredere în forţele mele. Habar nu aveam că sunt la un meci de locul 1”, a declarat ieri Simona Halep.

WTA salută victoria româncei

Site-ul oficial al WTA a analizat la cald partida, a vorbit despre posibilitatea ca românca să devină numărul unu mondial, dar a abordat şi deciziile controversate ale organizatorilor. Deşi este a doua în lume, Simona Halep încă nu a jucat vreun meci pe terenul central de la All England Club.

„Doar Johanna Konta stă între Simona Halep şi fotoliul de lider WTA. Simona a fost la doar câteva game-uri distanţă să devină prima în lume în finala de la Roland Garros. Acum, e la o victorie distanţă de locul unu în lume”, notează wtatennis.com, care apoi trimite o săgeată către organizatori. Deşi e a doua în lume, Halep a fost şi în optimi repartizată pe terenul doi. „Acest sfert (n.r. - cel cu Konta) se va juca cu siguranţă pe Centre Court, nu?”.