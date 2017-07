Florin Bratu, noul selecţioner al naţionalei U18

« Alte stiri din categoria Sport

Fostul internaţional Florin Bratu este noul selecţioner al echipei naţionale U18 a României, formată din jucători născuţi în anul 2000, a anunţat ieri Federaţia Română de Fotbal.

Tehnicianul în vârstă de 37 de ani a fost în sezonul 2016-2017 antrenor principal la Dinamo U19, formaţie alături de care a cucerit titlul de campion al Ligii Elitelor şi Supercupa României. „Este o mare provocare a începutului de carieră după ce am avut un start foarte bun cu fosta mea echipă de club, acolo unde am obţinut titlul şi Supercupa României cu Dinamo U19. Când a apărut această propunere, nu puteam refuza, deoarece în cadrul Federaţiei Române de Fotbal mă pot dezvolta din punct de vedere profesional alături de oameni pe care-i cunosc foarte bine. Obiectivul nostru este acela de a încerca să aducem în prim-plan cât mai mulţi tineri de valoare şi să-i pregătim cât mai bine pentru tot ceea ce înseamnă viitorul lor fotbalistic. Cunosc deja atmosfera, dar şi pe unii dintre jucători, deoarece am putut colabora cu ei în calitatea mea de ambasador al echipei naţionale U18 înainte de a deveni selecţioner”, a declarat Florin Bratu pentru www.frf.ro.

Din staff-ul său va face parte Dorin Goian, fostul fundaş al Stelei. „Este o idee a lui Andrei Vochin, ca foştii fotbaliştii să stea pe lângă echipele de juniori şi să înveţe meserie”, a mai afirmat Bratu.