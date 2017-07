Stelian Cucu nu se teme de CFR Cluj

« Alte stiri din categoria Sport

Mijlocaşul Stelian Cucu nu se teme de forţa celor de la CFR Cluj şi spune că în ciuda transferurilor răsunătoare, în frunte cu Dan Petrescu pe banca tehnică, ardelenii pleacă cu şansa a doua la Botoşani. „Pornim cu prima şansă în acest meci, pentru că jucăm acasă. Pe foaie poate sunt mai buni, că au făcut transferuri, dar noi suntem mai omogenizaţi. În afară de Vaşvari, care era jucător de bază, în rest suntem aceeaşi de anul trecut. Sunt încrezător şi pornim la drum cu încredere. Le transmit botoşănenilor să vină în număr cât mai mare la acest meci pentru că promit că îi vom face fericiţi cu o victorie”, a declarat Stelian Cucu.

Dacă sezonul precedent a fost unul al contrastelor, Cucu plătind tribut datorită accidentărilor după un debut bun de campionat, acum mijlocaşul a afirmat că are o singură dorinţă. „Tot ce îmi doresc este să nu mai fiu accidentat şi să am cât mai multe meciuri. Nu am discutat unde voi juca. Dacă voi fi solicitat ca fundaş central voi juca fundaş central, dacă va fi nevoie de mine ca mijlocaş, voi juca mijlocaş”, a adăugat Cucu.

Partida FC Botoşani - CFR Cluj, meci contând pentru prima etapă a noului sezon fotbalistic al Ligii I va avea loc luni, 17 iulie de la ora 21:00 pe Stadionul „Municipal”.