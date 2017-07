Viitorul, campioană şi la TAS

« Alte stiri din categoria Sport

Tribunalul Sportiv de la Lausanne (TAS) s-a pronunţat ieri în privinţa câştigătoarei Ligii I în sezonul 2016-2017, decizând că Viitorul Constanţa rămâne campioana României, aşa cum s-a validat în Comitetul Executiv al Federaţia Română de Fotbal (FRF), în data de 5 iunie 2017.

Cazul a fost judecat ca urmare a solicitării clubului FCSB. Cele două formaţii au încheiat campionatul la egalitate de puncte, 44, iar departajarea s-a făcut în urma rezultatelor directe dintre cele două în play-off-ul campionatului.

FCSB a cerut TAS să constate că interpretarea prevederilor art 27.3 din ROAF ar trebui să fie diferită de varianta de interpretare stabilită de FRF şi LPF, precizând faptul că în cazul egalităţii de puncte, ar trebui luate în considerare rezultatele dintre cele două echipe din sezonul 2016-2017 (sezon regulat + play-off).

Bivolaru: Campioni de două ori

Directorul general al Viitorului, Cristian Bivolaru, a glumit şi a spus că formaţia dobrogeană a devenit singura din lume care a ajuns in ipostaza de a se impune de două ori în aceeaşi stagiune.

„Probabil suntem singura echipă din lume care a câştigat un titlu de campioană de două ori. Aşteptam cu inima strânsă confirmarea. Marea mea grijă era ca arbitrii să nu aibă timpul necesar pentru a studia în profunzime dosarele. Probabil acesta a fost şi motivul pentru care decizia a venit atât de târziu. După ce s-au terminat audierile, ei au rămas în continuare în formulă de trei şi au studiat în continuare”, a declarat Cristian Bivolaru.

„Ieri (n.r. - miercuri), la tribunal, cred că lucrurile s-au desfăşurat normal. Aveam de-a face cu oameni integri, cu oameni competenţi”, a adăugat acesta, care a precizat însă că au existat şi anumite momente mai puţin plăcute: „Au fost şi momente tensionate. Circulara a fost una din teme. El (avocatul FCSB) a pretins că nu ştia, dar s-a dovedit că nu era aşa. Cred că au contat argumentele pe care avocaţii noştri le-au avut la dispoziţie. Au contat şi alte declaraţii ale unor foşti antrenori, jucători, dintre care şi ai Stelei, care au declarat că noi suntem campioni”.

Cristian Bivolaru s-a declarat deranjat de atitudinea avocatului FCSB. „M-a deranjat atitudinea avocatului lor, despre care ştiam că este foarte agresiv şi arogant. A trebuit să-mi frânez pornirile de moment pentru că acolo nu poţi să intervii, dar se pare că nu au contat nici agresivitatea, nici aroganţa lui”, a declarat Cristian Bivolaru.

Becali: „La fotbal e război încontinuu”

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, ieri, că nu este dezamăgit de decizia TAS. „Noi am cerut să se facă dreptate. A câştigat Gică, asta e, să fie sănătos. A fost o chestie de arbitraj. Aşa a vrut Dumnezeu, poate e mai bine aşa. De ce să ne scadă şansele la Liga Campionilor, poate va fi mai uşor aşa... Poate aşa a vrut Dumnezeu şi ajungem în ligă, eu sunt optimist”, a declarat Becali.

Finanţatorul FCSB susţine că i-a trimis un mesaj de felicitare lui Gică Hagi. „Ce să comentez? Am cerut un arbitraj. Au dreptate ei, sunt campioni. Felicitări! I-am trimis mesaj, l-am felicitat. Am scris: «Felicitări, Meriţi să fii campion». Toate, cu litere mari. Ce atâta balamuc? Am cerut un simplu arbitraj. Au câştigat, felicitări! Nu contează cu ce s-au apărat. Încă nu mi-a răspuns la mesaj. El este supărăcios, dar eu aştept să îmi răspundă, dacă nu-mi răspunde o să-l sun. Dar o să-i treacă, cât o să stea supărat. Eu cu Gică nu mă mai cert niciodată în viaţă, dar la fotbal e război încontinuu”, a declarat Gigi Becali după aflarea deciziei de la TAS.

După ce a spus că l-a felicitat pe Gică Hagi, patronul FCSB-ului susţine că nu a putut accepta clasamentul final, din cauza a ceea ce s-a întâmplat în meciurile Viitorului cu Astra şi CS „U” Craiova.

„Ei erau campioni şi erau campioni pentru ceea ce spune Gică. Ei erau campioni pentru alea două puncte (n.r. - diferenţa de la începutul play-off-ului). Dar asta trebuia trecut în regulament. Eu nu voiam să-i consider campioni pentru ceea ce a făcut Săpunaru, pentru ceea ce a făcut Craiova. Dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat cu Săpunaru, cu Craiova, atunci nu făceam”, a declarat Becali.