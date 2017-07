Echipamente chinezeşti pentru olimpici

« Alte stiri din categoria Sport

Sportivii români vor purta echipamente de prezentare marca Peak la toate competiţiile pe care le vor disputa sub egida CIO, începând cu JO de iarnă 2018 până la JO de vară 2024, conform unui parteneriat în valoare de 1,5 milioane euro semnat ieri de preşedintele COSR, Mihai Covaliu, şi Christin Wu, vicepreşedinte al companiei chineze Quanzhou Peak Shoes.

Mihai Covaliu a motivat alegerea echipamentului Peak prin faptul că brandul chinez se află în plină expansiune globală, are parteneriate cu 12 comitete olimpice şi are contract cu NBA. „Ne asociem cu o companie producătoare de echipament sportiv care a demonstrat performanţă la cel mai înalt nivel şi anume în baschetul profesionist american, în NBA. La ora actuală Peak Sports este partenerul a 12 comitete olimpice, sunt prezenţi pe cele patru continente şi sunt în plină expansiune. Am luat legătura şi m-am sfătuit cu colegi şi prieteni din celelalte Comitete olimpice aflate sub contract cu Peak Sports şi am auzit lucruri pozitive. Am fost personal în China şi am văzut industria pe care o dezvoltă, atitudinea, capacitatea, potenţialul şi seriozitatea cu care abordează fiecare parteneriat. Urmează semnarea primului contract de sponsorizare după 2012, prin care este asigurat echipamentul sportiv de reprezentare a echipei olimpice. Contractul vizează o perioadă de şapte ani, până în 2024. Valoarea estimată este de peste 1,5 milioane euro. Sunt materiale de calitate bună, sunt moderne, este o firmă care deja este prezentă în NBA, şi dacă e bună în NBA, e bună şi în România”, a declarat Covaliu cu prilejul evenimentului de la COSR în care s-a semnat parteneriatul cu Peak.

Echipamentul Peak este prezent de patru ani pe piaţa românească şi este distribuit de Sportlife. Christin Wu s-a arătat încântată de semnarea unui parteneriat cu COSR şi a promis că sportivii români vor beneficia de echipamente de cea mai bună calitate.

Peak are peste 30.000 de angajaţi, o piaţă de desfacere de circa 7.000 magazine pe cinci continente şi este listată la bursa din Hong Kong cu o valoare de 1,5 miliarde dolari.