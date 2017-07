Maria Târşa are ţeluri mari

« Alte stiri din categoria Sport

Marian Târşa, mijlocaş de 19 ani, venit de la CSM Poli Iaşi a spus că Botoşaniul reprezintă o nouă provocare pentru el, fotbalistul afirmând că gruparea locală ar putea fi chiar rămpa sa de lansare în fotbalul mare. „FC Botoşani E o nouă provocare pentru mine. Cunosc antrenorul şi ştiu că conducerea e una foarte serioasă. Ca orice jucător îmi doresc şi eu să mă impun, să am o constanţă în joc. Va fi destul de greu să mă impun de la început, pentru că vin după o accidentare, iar pe postul meu sunt jucători de calitate, dar fiecare are şansa lui, iar atunci când îmi va veni rândul voi ţine de tricoul de titular. Băieţii sunt OK şi m-au impresionat în mod plăcut. Sper ca acesta să fie şi succesul nostru”, a declarat Marian Târşa.