Tiberiu Serediuc: "Am ales cu FC Botoşani cu sufletul"

« Alte stiri din categoria Sport

Venit de la Concordia Chiajna, Tiberiu Serediuc şi-a exprimat dorinţa de a evolua cu numărul 92, ultimele două cifre reprezentând anul naşterii sale, mijlocaşul sucevean fiind născut în 1992.

Serediuc a spus că a ales FC Botoşani cu sufletul arătându-se totodată încrezător într-un debut foarte bun de campionat cu CFR Cluj. „Am ales FC Botoşani cu sufletul şi dornic să ajut echipa să-şi îndeplinească obiectivele. Lotul este unul foarte bun şi chiar sun plăcut surprins de ce am găsit aici. E un grup frumos şi sper ca împreună să ne atingem obiectivele. Am fost folosit pe mai multe posturi, dar nu contează poziţia pe care joc. Încerc să dau 100% pe postul pe care sunt introdus. Îmi doresc o clasare cât mai bună şi un loc cât mai sus în clasament. Vreau să ne batem la play-off. Este un debut greu, dar eu am încredere în echipă şi sper ca la ora jocului să fim bine şi să obţinem un rezultat pozitiv”, a declarat Tiberiu Serediuc.