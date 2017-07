Campionat abordat cu optimism

« Alte stiri din categoria Sport

Noul antrenor al FC Botoşani, Costel Enache, va debuta astăzi, de la ora 21:00, într-un meci oficial pe banca tehnică a grupării locale împotriva CFR Cluj.

Costel Enache a declarat că aşteaptă cu nerăbdare partida cu CFR Cluj. „Sunt într-o stare de aşteptare emoţională, sunt curios să vedem care este potenţialul nostru. Din punctul meu de vedere, în timpul pe care l-am avut la dispoziţie, am realizat maxim din ceea ce puteam. Sunt încă lucruri de pus la punct. Suntem într-un moment bun, simt jucătorii concentraţi, i-am văzut preocupaţi şi am mare încredere în jocul de luni (n.r. - astăzi). Dacă soarta ne-a adus un adversar puternic, trebuie să fim pregătiţi să facem faţă. Nu mai pierdem energie să calculăm dacă e mai bine sau mai rău aşa. Asta e realitatea. Abordăm meciul de la egal la egal. Aş putea fi mulţumit cu un egal, după joc, dacă va fi un joc echilibrat sau dacă adversarul va fi peste noi. Chiar dacă şansele par un pic mai mici în dreptul nostru, sunt ale noastre şi trebuie să ne luptăm”, a declarat Costel Enache.

La rândul său, Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că în ciuda faptului că CFR Cluj, se va bate în acest an cu şanse reale la titlu, ardelenii nu pleacă ca favoriţi cerţi în jocul de pe „Municipal”. „Într-adevăr, întâlnim CFR Cluj, o echipă de calibru, care an de an a reuşit performanţe notabile, o echipă care s-a întărit foarte mult, cu un antrenor cunoscut, dar şi noi avem de partea noastră atuurile noastre. De asemenea, în ciuda faptului că au făcut numeroase transferuri cei de la CFR au şi puncte slabe, unul dintre acestea fiind lipsa omogenităţii. Eu unul am mare încredere în noul staff tehnic al FC Botoşani. Ştiu cum au pregătit acest meci, ştiu pe ce au pus accent şi dacă vom avea şi un dram de noroc vom fi fericiţi la finalul întâlnirii”, a declarat Cornel Şfaiţer.

În jocul de astăzi cu CFR Cluj, Costel Enache ar putea miza pe formula: Cobrea - Patache, Tincu, Burcă, Muşat - Cucu, Bordeianu - Golofca, Moruţan, Serediuc - Popa.