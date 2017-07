Cornel Şfaiţer cheamă publicul la stadion

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer le-a transmis suporterilor că-i aşteaptă în număr cât mai mare la stadion la meciul cu CFR Cluj, mai ales că şi preţul biletelor este unul accesibil. „Botoşănenii au arătat că iubesc cu adevărat echipa şi au fost mereu lângă băieţi când au văzut agresivitate, determinare, voinţă pe teren. Eu sper ca la acest meci publicul să fie numeros, să fie cu adevărat al 12-lea jucător al nostru, şi, la final, aşa cum am mai spus, să ne bucurăm cu toţii pentru un debut cu dreptul în cel de-al cincilea an consecutiv al nostru în Liga I. Sincer vă spun, am mari emoţii pentru noi toţi, în special pentru Costel Enache şi îmi doresc să începem cu bine. Costel Enache are toată susţinerea noastră a tuturor”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Preţul biletelor la peluze este de 10 lei, iar la tribuna I şi a II-a, sectoare A şi C de 20 de lei. La tribuna I şi a II-a sector B, preţul biletelor la acest meci este de 40 de lei.

Biletele pot fi achiziţioneze şi astăzi până la ora de start a partidei, respectiv 21:00.