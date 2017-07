Filosofie fotbalistică diferită

« Alte stiri din categoria Sport

Oficialii echipei au sesizat imediat diferenţa de filosofie fotbalistică dintre staff-ul lui Leo Grozavu şi cel al lui Costel Enache. Valeriu Iftime, finanţatorul grupării locale, speră ca noul tehnician să găsească soluţia de a-i bloca pe ardeleni. „Trebuie să vedem dacă va şti Costel Enache să ne blocăm, să dăm un gol şi apoi să nu primim. Filosofia e diferită. Leo (n.r. - Grozavu) vroia în permanenţă să atace şi luam bătaie. Costel spune că apărarea câştigă campionatul”, a declarat Valeriu Iftime.

La rândul său, Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat că nemţeanul este un antrenor în care crede foarte mult, motiv pentru care şi l-a dorit şi în trecut. „Este un tehnician cu care noi am mai purtat discuţii, însă, la momentul respectiv, el nu a reuşit să rupă contractul cu FRF. Şi-a dorit şi atunci să vină la Botoşani, dar nu a fost lăsat să plece. Acum, iată că am reuşit să obţinem acordul FRF şi el a preluat FC Botoşani. Îl cunoaştem foarte bine. Este un antrenor tânăr, iar FC Botoşani va fi o nouă provocare pentru el. Vrem să abordăm acest campionat cu planuri mari. El are tot creditul toată susţinerea noastră să facem lucruri frumoase împreună”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Oficialii recunosc faptul că ţintarul este unul destul de complicat pentru FC Botoşani şi speră ca spectatorii să aibă răbdare cu echipa, mai ales că staff-ul tehnic şi şase jucători sunt nou-veniţi pe „Municipal”.