Fotbalişti urmăriţi pe GPS

Tehnicianul Costel Enache şi preparatorul fizic italian, Massimo Stalteri, au schimbat filosofia de joc şi de antrenament a FC Botoşani. În scurtul timp de când au preluat conducerea tehnică a echipei, cei doi i-au cucerit pe jucători cu metodele de antrenament pe care le-au pus în aplicare.

Italianul a dezvăluit că nu a stat deloc pe gânduri când a fost sunat de Costel Enache pentru a veni la Botoşani şi a specificat că a venit la club cu o metodologie nouă, fiecare jucător fiind monitorizat în timpul antrenamentului cu un aparat GPS. „Am vorbit cu el 10 minute şi am acceptat imediat. Îmi place ideea să lucrez cu Costel. Pentru mine este important antrenamentul mental pentru performanţă. Apoi este cel fizic. Fiecare antrenament este pentru întărirea mentalului jucătorilor. Acest aparat GPS pe care îl au jucătorii ne arată în timp real pe tabletă tot ce face jucătorul la antrenament. Fiecare antrenament este cu mingea. Eu am o vorbă: «mingea nu trebuie să transpire»”, a declarat Massimo Stalteri.

La rândul său, Costel Enache a afirmat că GPS-ul are mai multe calităţi care ajută staff-ul tehnic în pregătirea competiţiilor oficiale şi mai ales pentru menţinerea condiţiei fizice a jucătorilor, adăugând că există aspecte care, din punct de vedere fizic pot fi acoperite cu o inteligenţă tactică. „Este o metodă cu care a venit Massimo şi pe care eu o văd foarte eficientă. Şi pentru mine e ceva nou. Monitorizarea jucătorilor la antrenamente cu un sistem GPS destul de modern, care ne oferă toate datele de antrenament care pot fi utile. Ideea este că putem monitoriza foarte bine antrenamentul, nu ne ajută foarte mult după ce am făcut planificarea, dar ştim ce am greşit şi trebuie să îmbunătăţim în continuare. Adică o să ştim mereu unde nu ne-am atins parametrii pe care ni i-am propus. Ne propunem ceva, ne planificăm un lucru, îl monitorizăm cu aparatura pe care o avem la dispoziţie şi una destul de performantă, completă şi complexă şi atunci în funcţie de parametrii pe care-i dezvoltăm, ne programăm celelalte antrenamente”, a declarat Costel Enache.

Jucătorii botoşăneni au recunoscut că noile metode introduse de Massimo Stalteri fac ca antrenamentele să fie mai plăcute.