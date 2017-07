Roger Federer a intrat în istorie

« Alte stiri din categoria Sport

Tenismanul elveţian Roger Federer a obţinut ieri al optulea său trofeu la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Şlem al anului, după ce l-a învins în finală pe croatul Marin Čilić cu 6-3, 6-1, 6-4, după o oră şi 41 minute de joc.

Federer, 35 ani, a jucat a 11-a sa finală la Wimbledon, unde s-a impus ultima oară în 2012. Elveţianul a obţinut pe iarba londoneză al 19-lea său titlu de Mare Şlem. Čilić, care a cerut intervenţia medicului în setul doi, rămâne cu un singur titlu de Mare Şlem, câştigat la US Open în 2014.

Un moment emoţionant al finalei a fost când Marin Čilić a izbucnit în plâns, la finalul jocului. „Nu mă dau bătut niciodată. Am dat tot ce am putut, dar asta e tot ce pot. Am avut un parcurs uimitor aici, am jucat cel mai bun tenis din viaţa mea şi vreau să mulţumesc echipei mele, care mi-a dat atâta putere”, a afirmat sportivul croat.

Federer a ţinut să-l felicite pe Čilić şi să-l încurajeze: „Tenisul e crud câteodată, dar Marin e un erou. Îl felicit pentru ce a reuşit până aici şi ar trebui să fie mândru că a ajuns în finală. E păcat că nu s-a simţit bine din punct de vedere fizic în finală, dar trebuie să fie mândru pentru ce a făcut până acum”.

În ceea ce priveşte performanţă fantastică realizată de el, elveţianul a declarat că „e un moment magic”. „Nu credeam că voi mai putea ajunge în finală, dar uite că am reuşit. Sunt fericit, pentru că am tot visat la acest titlu. Mă voi întoarce la anul să-mi apăr trofeul”, a spus elveţianul.

Întrebat la ceremonia de premiere dacă poate să joace şi mai bine de atât, Federer a răspuns râzând: „va trebui să iau o pauză şi mai lungă”

În urmă cu aproape o lună, Ion Ţiriac la criticat pe Federer pentru pauzele dese pe care le ia. „Federer nu e un tenismen atât de bun pentru circuitul de tenis, deoarece joacă prea puţin. Pe domnul Federer l-am aşteptat la Monte Carlo, la Madrid şi la Roma... În cariera sa şi-a făcut mereu treaba, dar acum e diferit. Joacă din când în când şi nu putem conta pe el”, a spus atunci omul de afaceri român, pentru o publicaţie din Elveţia.

În acest an, Federer a reuşit să câştige turneul londonez fără să piardă vreun set. Roger Federer a devenit a cincilea jucător care câştigă la Wimbledon fără să piardă vreun set, după Donald Budge (1938), Tony Trabert (1955), Chuck McKinley (1963) şi Björn Borg (1976). Federer a mai reuşit această performanţă în 2007, la Australian Open, când l-a învins în finală pe Fernando Gonzalez.

La 35 ani şi 342 zile, Federer a devenit cel mai vârstnic jucător ce se impune la Wimbledon în era modernă, unde s-a mai impus în 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 şi 2012. În acest an, Roger s-a impus deja la Australian Open, Indian Wells, Miami şi la Halle.