Juventus i-a găsit înlocuitor lui Buffon

Gianluigi Buffon se va retrage cel mai probabil la finalul stagiunii viitoare, iar Juventus i-a găsit deja un înlocuitor legendarului portar. „Bianconerii” s-au înţeles cu Arsenal pentru Wojciech Szczęsny.

Internaţionalul polonez va semna un contract de lungă durată şi va avea un salariu de aproximativ patru milioane de euro pe an. Arsenal va câştiga 11,5 milioane de euro pentru cedarea portarului de 27 de ani. Arsene Wenger îi are deja sub comandă pe Peter Cech şi David Osptina şi şi-a făcut planurile de viitor fără Szczęsny, jucătorul care a fost împrumutat la Roma în ultimii doi ani.

Gianluigi Buffon a ajuns la Juventus în 2001, fiind transferat de la Parma pentru uriaşa sumă de 52 de milioane de euro. Cu Juve, acesta a câştigat opt titluri în Serie A TIM, trei Cupe ale Italiei şi cinci Supercupe, fiind campion mondial cu Italia, în 2006.