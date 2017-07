Roger Federer, uimit de rezultatele sale

« Alte stiri din categoria Sport

Elveţianul Roger Federer, care a câştigat duminică al optulea titlu la Wimbledon şi al 19-lea la un turneu de Mare Şlem, a afirmat că „nimeni nu ar fi crezut” că va reuşi această performanţă şi „chiar s-ar fi amuzat”. „Este adevărat că în 2001, când l-am învins pe idolul meu Pete Sampras, nu mi-aş fi imaginat că o să ajung să am asemenea succes. Speram pe atunci doar să am o şansă de a ajunge într-o zi în finală şi să mă bat pentru a câştiga turneul. Să câştigi opt titluri, nu este ceva ce poţi anticipa. Dar dacă reuşeşti, înseamnă că ai mult talent, iar părinţii tăi, antrenorii tăi te împing de la spate de când ai trei ani şi te văd ca un fel de proiect. Ei bine, eu nu am fost acest gen de copil. Eu eram doar un băiat normal din Basel, care spera să-şi câştige existenţa jucând tenis. Am visat să reuşesc, am muncit din greu şi am fost răsplătit”, a declarat Federer după victoria din finală în faţa croatului Marin Čilić.

„Wimbledonul a fost mereu şi va fi turneul meu favorit. Eroii mei au jucat pe aceste terenuri. Graţie lor, eu cred că am devenit un jucător mai bun. Să faci istorie aici, la Wimbledon, înseamnă foarte mult pentru mine în acest sezon. Dar nici nu m-am gândit la asta, nici în timpul ceremoniei, nici pe parcursul zilei. Am fost doar bucuros că am putut câştiga Wimbledonul, pentru că drumul a fost lung. Să fii din nou campion la Wimbledon, pentru încă un an, este un moment pe care vreau să-l savurez”, a mai spus jucătorul elveţian.

Roger Federer a jucat a 11-a sa finală la Wimbledon, unde s-a impus ultima oară în 2012.

În acest an, Federer a reuşit să câştige turneul londonez fără să piardă vreun set. Roger Federer a devenit a cincilea jucător care câştigă la Wimbledon fără să piardă vreun set, după Donald Budge (1938), Tony Trabert (1955), Chuck McKinley (1963) şi Björn Borg (1976). Federer a mai reuşit această performanţă în 2007, la Australian Open, când l-a învins în finală pe Fernando Gonzalez.

La 35 ani şi 342 zile, Federer a devenit cel mai vârstnic jucător ce se impune la Wimbledon în era modernă, unde s-a mai impus în 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 şi 2012. În acest an, Roger s-a impus deja la Australian Open, Indian Wells, Miami şi la Halle.