Toma Coconea, locul 11 la cel mai dur concurs din lume

Salvamontistul român Toma Coconea a încheiat pe locul 11 cea mai dificilă competiţie de anduranţă din lume, Red Bull X-Alps, la care au participat 31 de sportivi din 20 de ţări, informează un comunicat remis Agerpres.

La cea de a opta ediţie a celei mai dificile competiţii de anduranţă din lume, sportivii au luat startul la Salzburg (Austria) într-o cursă care avea să le testeze limitele - 1.138 km aerieni. Ei au traversat Alpii până la Monaco, atingând şapte puncte din şapte ţări.

Dintre cei 31 de concurenţi, numai doi au ajuns pe salteaua de la Monaco. Elveţianul Christian Maurer şi-a adjudecat cea de a cincea victorie consecutivă, el reuşind această performanţă în 10 zile, 23 ore şi 23 de minute. Al doilea clasat a fost francezul Benoit Outters, aflat la prima sa participare.

Pentru toţi ceilalţi participanţi, competiţia s-a încheiat la 24 de ore după ce câştigătorul a ajuns la Monaco. Toma Coconea, singurul sportiv care a participat la toate ediţiile, se afla pe locul 11, în cel de-al şaselea punct, la 271 de kilometri distanţă de finiş. „A fost o cursă solicitantă, cu multe momente cheie în care deciziile au făcut diferenţa. Am început competiţia în forţă, însă alţi atleţi au ales alte rute care le-a fost mai favorabile pentru zbor. Eu am încercat să recuperez, însă totul ţine de moment. Noua regulă cu oprirea cursei după 24 de ore, nu 48 cum a fost în anii precedenţi, a pus şi mai multă presiune pe noi. Oricum, m-am bucurat de cursă, de coechipieri şi am fost mândru că am pus steagul României încă un an pe harta celei mai dificile competiţii de anduranţă din lume”, a spus Coconea, care a fost de două ori vicecampion Red Bull X-Alps. În 2011 s-a mai întâmplat ca numai doi concurenţi să încheie cursa. Atunci a fost vorba de Christian Maurer şi Toma Coconea.