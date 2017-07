Ana Bogdan a câştigat duelul românesc de la Bucureşti

« Alte stiri din categoria Sport

Ana Bogdan (108 WTA) a câştigat, ieri, duelul româncelor din primul tur al turneului BRD Bucharest Open, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, învingând-o pe favorită şase, Sorana Cîrstea (53 WTA), cu 6-4, 6-2.

Ana Bogdan a început foarte bine partida şi s-a distanţat repede la 5-0 în primul set, Sorana Cîrstea reuşind să câştige primul ghem abia după 30 de minute de joc. Aceasta din urmă a încercat o revenire ce părea imposibilă, însă a pierdut în cele din urmă primul set cu 4-6.

Setul al doilea a fost puţin mai echilibrat în debutul său, dar Ana Bogdan a reuşit să se desprindă la 3-2 şi să se impună în final cu 6-2. Meciul a durat o oră şi 35 de minute, Ana Bogdan având un procentaj mai bun la primul serviciu, 61%, faţă de 58% al adversarei sale. În schimb, Sorana Cîrstea a făcut şapte duble greşeli, faţă de doar patru ale Anei Bogdan.

Cele două jucătoare române se mai întâlniseră până luni doar o singură dată, anul trecut în primul tur la US Open, când Ana Bogdan s-a impus cu scorul de 0-6, 7-5, 6-2.

La final, Sorana Cîrstea a declarat că a avut „o zi proastă”. „Am început cam moale, am intrat târziu în meci şi nu am reuşit să-mi revin. Am jucat defensiv, puţin cam încordat, iar ea a jucat foarte bine. O zi proastă a mea, una bună a ei, asta a fost diferenţa. Mă aşteptam la o revenire, chiar şi la mingea de meci mă aşteptam, dar am fost puţin cam lentă, puţin blocată pe picioare. Nu am reuşit să intru în meci aşa cum mi-am dorit în niciun moment. E mai greu să joci la Bucureşti împotriva unei românce, dar asta e, nu e nicio problemă. Vreau să o felicit, Ana a făcut un meci... Sper că va câştiga o româncă turneul, mai sunt destule în competiţie. Ar fi foarte frumos să câştige o româncă”, a spus Cîrstea.

Ea a adăugat că i-a fost dificil să revină pe zgură după ce a jucat pe iarbă. „Mie mi-e puţin greu să revin pe zgură după iarbă. Pe iarbă schimb mereu planul de joc, schimb mişcările şi apoi îmi e greu să vin iar pe zgură, pe alunecări, pe deschis terenul. Sincer, nu cred că am jucat vreodată bine după Wimbledon când m-am întors pe zgură”, a menţionat favorita şase.

În urma victoriei de ieri, Ana Bogdan şi-a asigurat 3.310 dolari şi 30 de puncte WTA. În optimile de finală ale competiţiei, ea o va întâlni, în premieră, pe Çağla Büyükakçay din Turcia (165 WTA).