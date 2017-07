Arbitraj slab al lui Bârsan

« Alte stiri din categoria Sport

Arbitrajul lui Marcel Bârsan i-a nemulţumit pe ambii tehnicieni, atât Costel Enache, cât şi Dan Petrescu, acuzând centralul de faptul că i-a privat de câte un penalty. „Momentul cheie a fost când Omrani a fost eliminat foarte uşor. Am jucat în zece şi ne-am apărat mai mult. De pe bancă am văzut că a fost penalty. Din păcate, Omrani a luat şi roşu şi nici nu va juca în următorul meci. Am înţeles că a fost henţ la un corner. Preferam să dea henţ şi să dea gol după care să arbitreze ce trebuia să arbitreze. Bordeianu cred că a făcut vreo 15 faulturi şi nu a primit galben. Nu vreau să critic arbitrajul. Nu cred că a făcut-o cu intenţie. Aşa a văzut. Nu cred că arbitrii din ziua de azi mai fac ceva cu intenţie. Fac greşeli normale, pe care le fac şi arbitrii din Rusia, China, Qatar, Emirate. Să nu credeţi că acolo arbitrii erau”, a declarat Dan Petrescu.

De altfel, Marcel Bârsan l-a iertat de eliminare pe Culio, care a primit doar un cartonaş galben pentru un atac dur cu crampoanele înainte pe tibia lui Bordeianu.