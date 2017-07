Concluzii pozitive după debutul în campionat

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, s-a arătat mulţumit de jocul elevilor lui Costel Enache în faţa vedetelor de la CFR Cluj, scor 1-1, rezultat stabilit încă din prima repriză după golurile marcate de Andrei Burcă (min. 31), respectiv Ovidiu Hoban (min.10).

„Băieţii au avut o prestaţie excelentă, au dat totul, chiar dacă au început mai prost în primele 15 minute. Ne-am revenit şi am făcut un joc bun care ne dă speranţe pentru următoarele etape. Urmează o deplasare grea la Bucureşti, împotriva unei echipe Dinamo care este dornică de trofee. Dacă vom reuşi un joc la fel de bun, sunt sigur că va fi un meci frumos pe Arena Naţională. Am crezut că vom reveni, ştiam ce a pregătit Costel, ştiam potenţialul echipei. Nu am lăsat adversarul să joace, am fost agresivi. CFR nu a reuşit să-şi facă jocul”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

La rândul său, Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, s-a arătat mulţumit de rezultatul înregistrat cu CFR Cluj şi a remarcat atitudinea elevilor săi care au reuşit să revină în joc după un debut bun al CFR-ului. „Sunt foarte mulţumit de aspectul mental al echipei. Am văzut atitudine, dorinţă şi asta ne dă speranţă pentru viitor. Mie îmi dă încredere că putem face lucruri frumoase şi chiar performanţă. Rezultatul pare unul bun. Puteam în anumite momente să gestionăm mai bine jocul şi să ne apropiem victoria. În acelaşi timp, trebuie să recunoaştem că şi CFR a avut câteva posibilităţi. Nu punctul mă bucură cel mai mult, ci atitudinea echipei. Dorinţa exagerată a noastră de a arăta bine, de a fi eficienţi în joc, probabil ne-a făcut să fim puţin crispaţi. E destul de greu să abordezi un campionat şi un joc cu un adversar pe care îl cunoşti foarte puţin. Noi nu ştiam potenţialul nostru şi al adversarului”, a afirmat Costel Enache.

Tehnicianul nu a dorit să remarce evoluţia niciunui jucător şi a pus rezultatul bun pe forţa grupului.

„Trebuie remarcat spiritul grupului şi reacţia pe care au avut-o jucătorii la primirea golului. Asta îmi arată că mental stăm bine. În mod normal, ar trebui să arătăm mai bine cu Dinamo, să fim mai organizaţi, să intrăm într-un ritm de joc şi o intensitate de joc mai bună”, a afirmat Costel Enache.

Următorul joc al FC Botoşani în Liga I va avea loc duminică, 23 iulie, de la ora 21:00, pe Naţional Arena, contra lui Dinamo.