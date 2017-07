Dan Alexa, primul antrenor demis

« Alte stiri din categoria Sport

Dan Alexa este primul antrenor demis din acest sezon de Liga I. Tehnicianul bănăţean şi Concordia Chiajna au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

„Concordia Chiajna şi tehnicianul Dan Alexa au reziliat pe cale amiabilă contractul dintre părţi. Îi mulţumim tânărului antrenor pentru tot efortul depus la cârma «Vulturilor» şi îi urăm mult succes în continuare, în carieră. Alături de Dan Alexa, a părăsit, astăzi, gruparea noastră şi antrenorul secund Constantin Ilie. Şi acestuia îi mulţumim pentru colaborare şi îi dorim mult succes în provocările următoare”, se arată într-un mesaj al clubului ilfovean.

Eugen Neagoe, Vasile Miruţă şi fostul antrenor al FC Botoşani, Leo Grozavu, sunt pe lista posibililor succesori ai lui Dan Alexa la conducerea Concordiei.

Tensiunile la Chiajna au izbucnit la finalul partidei pierdute de Concordia, scor 1-0, în faţa ACS Poli Timişoara. Atunci, Dan Alexa a dat vina pe conducere pentru starea precară în care se află lotul său de jucători. „Cred cu tărie că, dacă nu se va schimba ceva, anul acesta va fi la fel ca în sezonul trecut când ne-am bătut pentru salvarea de la retrogradare. În primul rând, nu am adus jucători care să ne întărească. În schimb, au plecat jucători buni, mă uitam şi acum la Melinte... Au plecat jucători care au avut evoluţii foarte bune şi care ne-au ajutat mult pe finalul acela de campionat. Din punctul meu de vedere, ne-am întărit prea puţin. Ca o echipă care învaţă din greşeli, faptul că n-ai un fundaş dreapta de meserie este o foarte mare problemă pentru mine”, a spus Alexa, la flash-interviul de după meci.

Tehnicianul a lăsat de înţeles că urma a se despărţi de Concordia. „Normal că sunt şanse să plec, pentru că nimănui nu-i convine să piardă. Am început bine cariera de antrenor, am avut performanţe la 37 de ani şi acum nu-mi convine să pierd, nu-mi convine să mă chinui. Am şi eu partea mea de vină, dar pentru mine e prea puţin să mă bat cu Juventus Bucureşti, cu Sepsi Sfântu Gheorghe şi cu... pentru că în momentul ăsta cam acolo suntem. S-au întâmplat mai multe lucruri săptămâna asta, care ţin de treburile interne de la club, mulţi oameni care nu cunosc, dar care încearcă să se implice la tot ce înseamnă clubul nostru, aşa că, vă spun sincer, dacă am fi câştigat cu Timişoara ar fi fost o minune”, a mai spus Alexa.

Tânărul tehnician a preluat-o pe Chiajna în decembrie anul trecut şi a reuşit să o salveze de la retrogradare abia în ultima etapă. Fostul antrenor al ilfovenilor a mai pregătit în cariera sa echipe precum ACS Poli Timişoara, Rapid şi ASA Târgu Mureş.