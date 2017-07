Dan Petrescu: "Nu cred că Botoşaniul va pierde meciuri"

« Alte stiri din categoria Sport

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, a dat dovadă de fairplay la sfârşitul întâlnirii şi a felicitat pe FC Botoşani pentru joc, afirmând că puţine echipe vor lua puncte pe „Municipal”. „A fost un meci greu, aşa cum ne-am aşteptat, împotriva unei echipe foarte bune pe teren propriu. Nu au schimbat prea mult faţă de anul trecut. Ştiam că vor fi agresivi, ştiam că vor încerca să joace la limita regulamentului. Eu am cerut jucătorilor să începem ofensiv, să atacăm, să dăm gol. Am reuşit, am jucat bine în primele 20 de minute, puteam să mai marcăm. După care Botoşaniul a revenit în joc, au avut 20 de minute foarte bune, au marcat, au mai avut ocazii. Noi am primit gol mult prea uşor la o fază fixă. A doua repriză a fost mai echilibrată, poate o ocazie mare a Botoşaniului. Noi nu prea am reuşit nimic. Felicit Botoşaniul. Dacă vor juca aşa acasă, nu cred că vor pierde meciuri”, a declarat Dan Petrescu.