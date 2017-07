Jucătorii aşteptau mai mult de la meci

« Alte stiri din categoria Sport

Mijlocaşul Olimpiu Moruţan a declarat că punctul obţinut contra CFR-ului nu a fost unul norocos. „Nu a fost un punct norocos, se putea mult mai mult, cu puțină șansă, cred că puteam să luăm cele trei puncte, pe final. Suntem un grup unit, ne înțelegem și ne facem treaba foarte bine. Eu o să aștept, perioada de transferuri este lungă, vedem, poate plec la iarnă. Până acum nu s-a legat. De la Steaua am avut ofertă concretă și una din Italia, Serie A. Cei din club au vorbit de transferul meu. Acum, îmi fac treaba mult mai bine și aștept un transfer”, a declarat Olimpiu Moruţan.

La rândul fundaşul central Andrei Burcă, autorul primului gol într-un meci oficial al FC Botoşani în acest sezon, a declarat că dacă ar fi avut puţină şansă FC Botoşani ar fi putut câştiga jocul cu CFR, meci care s-a terminat 1-1. „Am început greu meciul, am întâlnit o echipă puternică, care a făcut multe transferuri, dar mă bucur că am reușit să intrăm în joc in joc și să câștigăm un punct. Cred că dacă aveam puțină șansă puteam să și câștigăm. Am debutat cu dreptul. Urmează Dinamo, o să vedem, sperăm să nu pierdem. Anul trecut i-am bătut”, a declarat Andrei Burcă