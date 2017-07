Federer, rezervat în privinţa US Open

« Alte stiri din categoria Sport

Tenismanul elveţian Roger Federer, aflat încă „în nori” după victoria de la Wimbledon, chiar dacă este încrezător în şansele sale pentru US Open, crede că ar fi „o glumă” să câştige un al 20-lea titlu de Mare Şlem anul acesta.

După două victorii în turneele de Mare Şlem, la Openul Australiei şi la Wimbledon, obţinute de Roger Federer, toţi ochii se îndreaptă obligatoriu spre US Open, unde elveţianul va fi obligatoriu mare favorit şi unde acest imens jucător ar putea obţine un al 20-lea titlu de Mare Şlem. „Ar fi o glumă dacă aş câştiga trei Mari Şlemuri anul acesta revenind de nicăieri. Ştiu că dacă voi rămâne într-o condiţie fizică bună, am şanse să joc bine la US Open. Însă să câştig? În acest moment îmi spun că trebuie să fiu realist. Nu mai am 25 de ani. Nu ştiu dacă sunt capabil să câştig trei turnee de Mare Şlem într-un sezon. Faptul că am câştigat două dintre ele este ceva nebunesc şi pentru mine ar fi suficient”, a mărturisit el la CNN.

La Flushing Meadows, Federer va avea ocazia de a cuceri cel de-al 20-lea titlu de Mare Şlem din carieră, ceea ce i-ar cimenta statutul de cel mai bun jucător din istorie.

Deşi are nu mai puţin de cinci victorii la US Open, ultima dintre ele a fost obţinută acum aproape un deceniu, în 2008. De atunci a mai jucat două finale, în 2009 şi 2015, pierdute în faţa lui Juan Martin Del Potro, respectiv Novak Djokovic.