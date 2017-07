Florin Andone refuză să plece de la Deportivo

« Alte stiri din categoria Sport

Botoşăneanul Florin Andone, component al echipei Deportivo La Coruna, nu duce lipsă de oferte, după ce sezonul trecut a fost desemnat cel mai bun de la Deportivo.

Printre cluburile mari, interesate de serviciile sale, se numără şi Sporting Lisabona. Cu toate acestea, atacantul botoşănean este decis să-şi ducă la final contractul cu actualul său club. „Mai am patru ani de contract. Sunt foarte dedicat acestei echipe şi proiectului pentru acest sezon. Nu mă gândesc să plec. Mă simt ca acasă. Ceea ce îmi oferă Deportivo şi ceea ce am simţit aici cred că nu mi se poate oferi în altă parte. Mă simt iubit de conducerea clubului, de colegi, de suporteri, care au fost alături de mine tot timpul, mai ales în momentele grele. Sunt recunoscător că echipe bune din alte campionate sunt interesate de mine, dar mă gândesc doar la Deportivo. Vreau să cresc aici, să joc. Sunt liniştit aici. Vreau să simt că devin mai bun, că pot creşte de la an la an”, a declarat Florin Andone.