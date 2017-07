Irina Begu, în sferturi la Bucharest Open

« Alte stiri din categoria Sport

Jucătoarea de tenis Irina Begu (58 WTA) a învins-o, ieri, pe Jaqueline Cristian, beneficiara unui wild card, în duelul româncelor din optimile de finală ale Bucharest Open şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului găzduit în aceste zile de Arenele BNR.

În vârstă de 19 ani, Jaqueline Cristian (341 WTA) a început în forţă partida reuşind spre surprinderea tuturor să se desprindă la 4-1 în primul set. Beneficiind însă de experienţă dar şi de un prim serviciu mai bun, Begu a reuşit să întoarcă jocul în favoarea sa şi să câştige setul cu 6-4.

Setul doi a fost unul practic fără istoric deoarece Jaqueline Cristian nu a mai reuşit să câştige nici măcar un ghem, partida încheindu-se într-o oră şi 24 de minute. Ea a părăsit, însă, competiţia în aplauzele spectatorilor care au apreciat efortul şi curajul arătat în cele două partide disputate pe Terenul Central din cadrul Arenelor BNR.

„Am avut un început mai greoi. Mi-aş fi dorit să fi jucat mai bine primele game-uri şi, în acelaşi timp, să fructific şansele pe care le-am avut. La 2-1, am avut 40-15 pe serviciul meu, dar am pierdut game-ul acela... Trebuia să fiu eu mai agresivă, să fiu eu cea care intră în teren şi conduce jocul, dar am lăsat-o pe ea şi, bineînţeles, nu a fost OK. Dar, pe parcurs, am început să fiu mai agresivă şi mă bucur că am reuşit într-un final. Întotdeauna este mai greu să joci împotriva unei românce, mai ales acasă. Este tensiune în plus, dar cred că deja ştiu să o gestionez. Încerc, de la meci la meci, să fiu mai bine şi am trecut de faza în care acest lucru să mai constituie o problemă”, a declarat Irina Begu.

Aflată la început de carieră, Jaqueline Cristian rămâne cu satisfacţia din turul I când a reuşit prima victorie pe tabloul principal al unui turneu WTA, 4-6, 6-4, 6-2 cu Katerina Kozlova din Ucraina.

De partea cealaltă, Irina Begu, favorită şapte şi a doua jucătoare română în sferturile de finală după Ana Bogdan, va primi pentru calificare 5.900 de dolari şi 60 de puncte WTA. Ea o va întâlni în meciul următor pe franţuzoaica Pauline Parmentier, cea care a trecut în prima partidă a zilei de favorita cinci, Elise Mertens (Belgia), în trei seturi, 3-6, 6-4, 6-4. „Meciurile mele cu Pauline au fost întotdeauna strânse, mă aştept ca mâine (n.r. - astăzi) să fie la fel. Un meci greu, sunt deja în sferturi şi mă aştept la meciuri din ce în ce mai grele. Sper să joc mai bine, să fiu mai agresivă de la început şi - vom vedea”, a transmis jucătoarea pregătită de Artemon Apostu-Efremov.