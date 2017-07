Istvan Fulop a ajuns la Sepsi

« Alte stiri din categoria Sport

Fostul mijlocaş al FC Botoşani, István Fülöp, va evolua în acest sezon la nou-promovata Sepsi, unde va fi coechipier cu alţi trei jucători care au îmbrăcat în trecut tricoul grupării locale, Attila Hadnagy, Victoraş Astafei şi Sebastian Ghinga. Sepsi a reuşit să-l împrumute pentru un an de la ‎Diósgyőr, echipă la care acesta a fost transferat anul trecut.

Attila Hadnagy, senator de drept la Sepsi, a declarat că venirea lui István Fülöp va întări considerabil formaţia nou-promovată în primul eşalon fotbalistic al ţării. „Cu Isti sunt convins că vom arăta mult mai bine. Îl cunosc, ştiu foarte bine ce calităţi are şi sunt convins că se va integra foarte repede. E un transfer foarte bun pentru noi şi chiar mă bucur că am reuşit să-l repatriem pentru un an”, a declarat Attila Hadngay.

Fostul idol de pe „Municipal” a spus că abia aşteaptă confruntarea de vineri, 28 iulie, de la ora 18:30, cu FC-ul şi a mărturisit că a rămas plăcut impresionat de faţa echipei la meciul cu CFR Cluj. „Botoşaniul a fost o surpriză foarte plăcută. Cred că oricare echipă ar fi fost în locul CFR-ului ar fi plecat învinsă. Sincer, am ceva emoţii pentru acest meci, pentru că Botoşaniul a arătat că are forţă, e o echipă omogenă şi are jucători care ştiu foarte bine jocul. Va fi un duel interesant, însă, până la acel meci, noi trebuie să batem mâine (n.r. - astăzi) pe Juventus”, a adăugat Attila Hadnagy.