20.000 de dinamovişti pe Arena Naţională

Fanii lui Dinamo se mobilizează nu doar pentru marele meci cu Bilbao, ci şi pentru disputa cu Botoşani. La partida din Liga I sunt aşteptaţi în jur de 20.000 de oameni pe Arena Naţională. „Din informaţiile pe care le am vor fi 20.000 de dinamovişti la meciul cu Botoşani, iar la partida cu Bilbao stadionul va fi plin. Noi am demonstrat mereu când am jucat pe Arena Naţională că avem suporteri”, a declarat Ionel Dănciulescu la Digi Sport.

Va fi un antrenament excelent şi pentru galeria lui Dinamo, care promite o coregrafia deosebită la jocul cu Bilbao, din preliminariile Ligii Europa.

„Roş-albii” speră chiar la un stadion plin în duelul cu bascii, în condiţiile în care la peluze mai sunt foarte puţine bilete, iar cererea este în continuare una foarte mare.