Iordănescu cere întăriri pentru Astra

Astra Giurgiu s-a calificat în turul trei preliminar al Ligii Europa după ce a terminat la egalitate, 0-0 meciul cu Zira FK. Fosta campioană a României s-a impus în meciul tur, scor 3-1, şi va juca în următoarea fază cu Oleksandria. După meciul de la Baku, antrenorul Edi Iordănescu a transmis conducerii clubului că mai are nevoie de două transferuri în ofensivă. „A fost muncită şi meritată calificarea. Sunt lucruri pe care le anticipam. Ne aşteptam la o altă opoziţie în deplasare. Noi suntem o echipă în formare. Ne-am adunat acum şase săptămâni. Sunt jucători veniţi între timp. Avem jucători care au jucat puţin în ultimele luni, Dandea, Marquinos, Belu. Vin după perioade lungi în care nu au avut continuitate. Am jucat trei jocuri în şapte zile şi ne-a fost greu. Foarte mulţi jucători tineri care resimt miza cupelor europene. Nu a fost uşor, dar e important că din trei meciuri oficiale am câştigat două. Mai avem nevoie de cel puţin doi jucători pentru a face faţă pe cele trei fronturi. Nu sunt pregătiţi acum să facem faţă pe cele trei fronturi. Sunt adeptul sistemului rotaţiei, iar dacă avem jucători care au venit pe parcurs, e greu de gestionat situaţia. Avem nevoie de jucători de profil ofensiv, de construcţie. Avem nevoie de ultima pasă. Ce am adus până acum încep să confirme. Sper să nu ajungem să fim dependenţi de doi-trei jucători”, a spus Edi Iordănescu.

Următoarea adversară a giurgiuvenilor va fi formaţia ucraineană FK Oleksandria, prima manşă urmând să aibă loc la pe teren propriu, în data de 27 iulie, iar manşa secundă se va juca în deplasare, pe 3 august.