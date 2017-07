Pedeapsă dură pentru Ilie Năstase

« Alte stiri din categoria Sport

Ilie Năstase a fost suspendat trei ani şi jumătate de Federaţia Internaţională de Tenis (ITF), pentru scandalul de la meciul de Fed Cup de la Constanţa, câştigat de România în faţa echipei Marii Britanii.

Forul mondial a anunţat ieri că fostul mare tenisman nu va putea să asiste la nicio competiţie sub egida ITF până în 2021. În plus, va plăti o amendă de 10.000 de dolari. Sancţiunea îi interzice, deci, lui Năstase intrarea la Cupa Davis şi Fed Cup, sau la turneele ITF, care sunt de obicei concursuri mici, cu premii sub 125.000 de dolari sau competiţii „futures”, pentru tineret şi juniori. El va putea fi invitat fără probleme la Mari Şlem-uri, turneele Masters sau Premier, ce sunt organizate de ATP şi WTA - forurile profesioniste ale tenisului masculin şi feminin.

ITF l-a găsit vinovat pe Năstase de încălcarea a cinci articole ale regulamentului Fed Cup.

Năstase şi Federaţia Română de Tenis (FRT) pot face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

FRT, prin vocea preşedintelui George Cosac, a anunţat deja că este „prea dură” decizia ITF. Potrivit lui George Cosac, acuzaţiile care îl vizează pe Ilie Năstase sunt „exagerate”. „Federaţia Română de Tenis a luat cunoştinţă de decizia ITF în cazul lui Ilie Năstase, o respectă, dar, din punctul nostru de vedere, este prea dură, acuzaţiile care i se aduc fiind exagerate. Vom discuta cu casa de avocatură care ne reprezintă şi, împreună cu Ilie Năstase, vom decide ce facem în continuare. Avem 21 de zile pentru a face apel”, a afirmat Cosac.

Ilie Năstase a fost dat afară din arena de la Constanţa, fiindcă le-a adresat injurii jucătoarelor dar şi antrenoarelor şi jurnaliştilor din Anglia, din postura de căpitan nejucător al reprezentativei României.

Deasemenea, el a avut remarci considerate ca fiind cu tentă rasistă, despre copilul nenăscut al Serenei Williams. „Vom vedea ce culoare va avea copilul. Poate ciocolată cu lapte?!”, l-au auzit jurnaliştii spunând pe Năstase.

Ulterior, Ilie Năstase şi-a cerut scuze într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook pentru ieşirile pe care le-a avut la meciul cu Marea Britanie şi faţă de Serena Williams, însă a considerat că reacţiile presei au fost exagerate.

În vârstă de 71 de ani, Ilie Năstase a fost primul lider mondial din epoca modernă a tenisului, are două Mari Şlem-uri câştigate: US Open şi Roland Garros, a fost de patru ori învingător la Turneul Campionilor şi a pierdut finale la Wimbledon şi în Cupa Davis, unde a evoluat la dublu alături de Ion Ţiriac.

„The Telegraph”: „Dezgustătorul căpitan a fost suspendat”

Suspendarea drastică a lui Ilie Năstase a făcut rapid înconjurul lumii. Presa internaţională a alocat imediat spaţii acestui subiect, cele mai dure comentarii fiind din partea jurnaliştilor englezi.

„Ilie Năstase, dezgustătorul căpitan al echipei de Fed Cup a României, a fost suspendat până în 2021 de ITF, chiar dacă a încercat să scape scuzându-se în faţa celor pe care i-a jignit”, au titrat cei de la „The Telegraph”.

„Ilie Năstase, una dintre legendele tenisului, a fost suspendat pentru comentariile «ciocolatii» la adresa Serenei. Fostul lider mondial s-a apărat spunând că a glumit şi că spusele sale au fost interpretate greşit” au postat şi cei de la „Sky News”.

„Din cauza comentariilor greşite şi a comportamentului, Ilie Năstase s-a ales cu o suspendare până în 2019 de la Fed Cup şi Davis Cup. De asemenea, fostul câştigător al Openului Franţei nu va putea avea nicio funcţie oficială până în 2021”, au comentat şi jurnaliştii de la ESPN.