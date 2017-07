CFR Cluj s-a dezlănţuit după remiza de la Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

CFR Cluj, formaţie care a fost ţinută în şah în prima etapă a acestui sezon pe „Municipal” de FC Botoşani (1-1), a câştigat clar duelul din această etapă cu campioana Viitorul Constanţa, scor 2-0.

Echipa lui Dan Petrescu a cerut penalty după doar două minute, pentru un presupus henţ la Kevin Boli, dar centralul Marius Avram a lăsat jocul să continue. Ţucudean a avut cea mai mare ocazie a oaspeţilor, în minutul 15, iar două minute mai târziu, CFR a deschis scorul, spaniolul adus de la Mirandes, Urko Vera, marcând la debut. Tot el a avut un gol anulat în minutul 25, pentru că ar fi reluat mingea cu mână, Dan Petrescu şi fanii din Gruia protestând îndelung după decizia lui Marius Avram.

Meciul avea să se termine 2-0. În urma unei neînţelegeri cu Râmniceanu, Kevin Boli, care a fost presat şi de Bokila, şi-a trimis mingea în proprie poartă în minutul 82.

„A fost o perioadă mai grea în meciul de la Botoşani, dar şi acolo am făcut un meci bun per total. Azi (n.r. - sâmbătă seară) am schimbat sistemul, am introdus cinci mijlocaşi şi un singur vârf. Am fost inspirat cu Vera, l-am văzut foarte bine la antrenamente. La primul meci nici nu a fost în lot, dar în loc să se supere, el a tras mai tare. L-am dorit foarte mult pe Balde, cei din conducere mi-au făcut o surpriză. E un jucător de viteză, poate juca vârf, extremă, chiar şi al doilea vârf. Poate face diferenţa în campionatul nostru. Nu se încheie campania de achiziţii, e posibil să mai vină doi jucători. Primul a mai fost în România. O să vedeţi... N-am înţeles de ce arbitrul de centru şi de margine au validat golul, dar apoi l-au anulat la protestele adversarilor. Vreau să aflu asta. Un plus este că am dialogat cu el, nu m-a trimis în tribună”, a declarat Dan Petrescu.

De partea cealaltă, antrenorul campioanei, Gheorghe Hagi, a recunoscut cu mult fairplay supremaţia ardelenilor afirmând că victoria CFR-ului e pe deplin meritată. „Trebuie să vorbim puţin. Felicit CFR-ul, are un lot bun, victoria e meritată. Nu există explicaţii pentru atitudinea pe care am avut-o azi. A fi campion trebuie să ştii să trăieşti ca un campion. Se discută puţin de noi, doar de alţii. O dată pe săptămână se vorbeşte de noi în Liga Campionilor. Faza de la gol trebuia văzută mult mai repede. A fost henţ clar. Dan m-a bătut şi de data asta, îl felicit”, a declarat Gheorghe Hagi.

Aceasta a fost prima confruntare a sezonului între două formaţii care sezonul trecut au evoluat în play-off-ul Ligii I.