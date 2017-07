Irina Begu, pe urmele Virginiei Ruzici

« Alte stiri din categoria Sport

Irina Begu a câştigat, duminică seara, alături de Raluca Olaru finala probei de dublu la Bucharest Open cu 6-3, 6-3 în faţa cuplului Elise Mertens (Belgia)/Demi Schuurs (Olanda), devenind prima jucătoare română cu victorii la simplu şi dublu în acelaşi turneu WTA după Virginia Ruzici în 1985.

Irina Begu, care câştigase cu câteva ore înainte şi finala din proba de simplu, 6-3, 7-5 cu Julia Goerges, a reuşit să treacă peste oboseala acumulată şi să îşi adjudece al cincilea titlu WTA la dublu, după Rio de Janeiro 2014, Seoul 2014, ’s-Hertogenbosch 2013 şi Hobart 2012.

La rândul ei, Raluca Olaru se află la al şaptelea titlu la dublu, după Taşkent 2008 şi 2016, Acapulco 2011, Nürnberg 2013, Linz 2014 şi Hobart 2016.

Primul set al finalei de dublu a durat doar 33 de minute, jucătoarele române conducând cu 3-1, 5-2 pentru ca în final să se impună cu 6-3. Cel de-al doilea s-a încheiat cu acelaşi scor, însă a fost diferit prin faptul că perechea belgiano-olandeză a reuşit să câştige un ghem pe serviciul româncelor. Partida a durat o oră şi 18 minute.

Begu şi Olaru au făcut trei duble greşeli faţă de cele două ale adversarelor, reuşind un as, faţă de doi realizate de Mertens şi Schuurs.

Pentru victoria de la Bucureşti jucătoarele române vor primi 12.300 de dolari şi 280 de puncte WTA.

Ultima oară când o jucătoare română a câştigat ambele probe ale unui turneu WTA s-a întâmplat în urmă cu 32 de ani. În 1985, Virginia Ruzici se impunea în turneul de la Bregenz (Austria) la simplu, după o finală cu Mima Jausovec (Iugoslavia), scor 6-2, 6-3. În proba de dublu a aceluiaşi turneu, Ruzici câştiga împreună cu Mima Jausovec în faţa perechii Andrea Holikova/Katerina Skronska din Cehia, scor 6-2, 6-3.

Begu: „A fost o zi grea, dar în acelaşi timp frumoasă”

Irina Begu a declarat într-o conferinţă de presă după meciurile de ieri că „a fost o zi lungă şi grea, dar în acelaşi timp frumoasă”. „Încă nu realizez că am două trofee. Probabil mâine (n.r. - astăzi) sau poimâine (n.r. - mâine) voi realiza că am câştigat două trofee la Bucureşti. A fost o săptămână specială pentru mine, cu meciuri de luptă, cu căldură, am avut de toate. Însă mă bucur că am reuşit să îmi regăsesc forma acasă. În finala de simplu am început cu 1-1, faţă de meciurile precedente, dar m-am trezit repede. Julia Goerges este o jucătoare puternică, ştiam că serveşte foarte bine şi trebuia să profit atunci când am ocazia pe serviciul ei”, a spus ea.

Jucătoarea română nu va avea prea mult timp să petreacă, ea anunţând că astăzi pleacă în Suedia pentru a participa la turneul de la Bastad . „Nu voi avea timp să mă bucur de aceste trofee, mâine (n.r. - astăzi) începe o nouă săptămână, un nou turneu. Voi pleca la Bastad. Sunt obosită, dar ăsta e programul. E greu să mă retrag acum, sincer nici nu m-am gândit până acum la asta. Probabil că voi juca marţi (n.r. - mâine) şi voi evolua doar în proba de simplu”, a adăugat campioana de la Bucureşti.

Raluca Olaru: „Este un trofeu special”

Raluca Olaru a declarat după victoria din finala de dublu la Bucharest Open, că trofeul este unul special pentru că l-a câştigat alături de Irina Begu în faţa românilor. „Înseamnă mult acest trofeu pentru mine. Este un trofeu special pentru că l-am câştigat acasă, în faţa tuturor românilor, împreună cu Irina. Este încununarea supremă a muncii depuse. Iar aceste lucruri au produs emoţii pozitive precum cele de la final”, a spus Olaru explicând lacrimile de la ceremonia de premiere.

În ceea ce priveşte meciul cu perechea Elise Mertens (Belgia)/Demi Schuurs (Olanda), Olaru a afirmat că a făcut mai multe greşeli decât în partidele precedente. „Am pornit finala cu emoţii pozitive după meciurile bune de săptămâna asta, dar şi după victoria Irinei din finala de simplu. Am încercat să mă concentrez pe ce aveam de făcut, pentru că asta conta cel mai mult, însă în meci efectiv am intrat un pic mai greu. Faţă de precedentele partide am făcut mai multe greşeli astăzi (n.r. - ieri), dar cred că în momentele importante am reuşit să fiu tare. Irina m-a susţinut, ea a fost azi (n.r. - ieri) jucătoarea numărul 1. Cu toate acele greşeli mi-am făcut şi eu treaba, adică partea mea. Eu o să am câteva zile libere acum, mă voi bucura de această jumătate de sezon. Vreau să îmi încarc bateriile după săptămâna asta. Voi avea zece zile după care voi merge în SUA să pregătesc sezonul de hard”, a conchis Olaru.