Moruţan se gândeşte la meciul cu Sepsi

Olimpiu Moruţan a reuşit să facă un meci bun contra lui Dinamo. Cel mai mediatizat jucător al FC Botoşani în această vară a fost titular în ambele meciuri din noul sezon, iar evoluţiile sale au fost bune. Tânărul mijlocaş nu este afectat de ratarea transferului la FCSB şi nu vrea să mai vorbească despre acest subiect.

„A fost un meci în care ne-au dominat în prima repriză. În repriza a doua am intrat mai hotărâţi, am avut ocazii şi am înscris golul victoriei. A fost o victorie meritată, am muncit din greu, ne-am dorit să câştigăm şi rezultatul a venit... Noi luăm pas cu pas fiecare meci, muncim şi vedem la sfârşitul campionatului unde suntem. Nu vreau să discut acum despre transfer. Sunt foarte fericit că am câştigat şi vreau să ne facem treaba la următorul meci cu Sepsi”, a declarat Olimpiu Moruţan.