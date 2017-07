Prima înfrângere pe teren propriu suferită de Contra

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani i-a administrat lui Cosmin Contra a patra înfrângere din carieră în Liga I din postura de antrenor şi prima pe teren propriu. În 69 de meciuri strânse ca antrenor în Liga I, la Poli Timişoara, Petrolul şi Dinamo, Contra a pierdut doar patru meciuri. În rest, Contra are 37 de victorii şi 28 de remize.

Cosmin Contra a digerat cu greu eşecul în faţa FC Botoşani şi l-a pus doar pe seama ghinionului. „Am zis la conferinţa de presă că urmează un meci foarte greu, i-am analizat foarte bine şi la meciul cu CFR Cluj. Am ştiut că vom avea un meci foarte greu. Din zece asemenea meciuri, vom câştiga nouă. Am ratat foarte mult. La primul lor şut pe spaţiul porţii, ne-au marcat gol. Acolo un pic partida s-a rupt. Nu am putut să mai avem limpezime în acţiuni. Băieţii au încercat până în ultimul minut, i-am felicitat pentru efort. Din păcate, nu am putut să câştigăm. E o înfrângere dureroasă. Dacă Botoşaniul juca ca anul trecut, când ne-au pus mari probleme, recunoşteam că înfrângerea e meritată. Este o înfrângere nemeritată”, a declarat Cosmin Contra.

Confruntarea de duminică seară a fost a doua dintre Contra şi Costel Enache. Prima a fost adjudecată de „Guriţă” cu Petrolul Ploieşti, scor 2-0, într-un meci disputat la Piatra Neamţ cu echipa antrenată de Costel Enache în acea perioadă, Ceahlăul.