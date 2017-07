Răzbunarea lui Golofca

« Alte stiri din categoria Sport

FC Botoşani a reuşit la meciul cu numărul 150 pe prima scenă să obţină un rezultat istoric. Echipa antrenată de Costel Enache a obţinut prima victorie în fieful lui Dinamo. Botoşănenii s-au impus la limită cu scorul de 1-0, graţie golului reuşit în minutul 69 al confruntării de atacantul Cătălin Golofca, jucător care astfel şi-a luat revanşă faţă de „câinii roşii”, după ce nu a fost păstrat de Dinamo deşi a fost în curtea celor din Ştefan cel Mare.

„Se poate spune că e o palmă pe care le-am dat-o. M-au avut în curtea lor şi nu m-au ţinut. Am plecat plângând de acolo. Acum sunt fericit aici, la Botoşani, însă pe viitor mi-aş dori să joc la o echipă mai puternică, să arăt ce pot. Dacă m-ar oferta Dinamo, normal că aş accepta imediat oferta lor mai ales că sunt câine”, a declarat Cătălin Golofca.

Atacantul consideră că victoria echipei locale este pe deplin meritată. „Sunt fericit pentru victorie. A fost un meci greu, Dinamo e o echipă bună, am avut mult de alergat… Am avut noroc în prima repriză şi chiar ne-am bucurat că am intrat cu 0-0 la pauză. A doua repriză am avut şi noi ceva ocazii. Mă bucur că am marcat şi am câştigat. Nu ne dădea aproape nimeni şanse că vom lua trei puncte, dar am câştigat. Mă pregătesc foarte bine la antrenament şi încerc să dau cel mai bun randament pe teren. Este prima victorie la Dinamo acasă. Am avut două meciuri grele cu CFR şi Dinamo, am luat puncte şi ne bucurăm foarte multe”, a declarat Cătălin Golofca.

Pe lângă golul marcat, Golofca a trimis o dată mingea în bară, şi-a mai creat o ocazie mare şi i-a centrat foarte bine lui Popa, dar atacantul botoşănean a luftat din şase metri.

Mulţumit de evoluţia lui Golofca, Valeriu Iftime a declarat că are o ofertă de jumătate de milion de euro pentru el, dar căreia nu-i dă curs. „Golofca are ofertă de la Dinamo Kiev. Pot să iau minim 500.000 de afară. Dar să mărturisesc ceva despre jucător: Golofca era zăpăcit rău acum un an, m-am rugat de Grozavu să-l luăm în lot. I-am spus în vară să mai rămână un sezon, ca să luăm bani mulţi. S-a şi disciplinat. Un copil la 27 de ani, care nu jucase fotbal la nivel înalt, avea nevoie de disciplină”, a declarat Valeriu Iftime.

Pe site-ul de specialitate transfermarkt.de, Golofca este cotat la 500.000 de euro, atacantul reuşind să-şi dubleze cota după ce a ieşit golgeterul echipei sezonul trecut.