Halep şi-a reluat pregătirile

Simona Halep (25 de ani şi numărul 2 WTA), care a devenit a doua cea mai eficientă jucătoare din Top 10, în privinţa câştigurilor, a terminat vacanţa de vară, de după turneul de la Wimbledon şi a început pregătirea pentru ultima parte a sezonului competiţional, cea de hard.

Sportiva din Constanţa, care nu a participat la turneul de la Bucureşti, dar care a anunţat că va merge în premieră la Washington, a reintrat în sala de forţă, alături de cei din staff.

„Niciodată nu am jucat pentru puncte, ca să ajung mai sus în clasament. Va fi un lucru extraordinar dacă voi fi pe locul 1, dar trebuie să câştig punctele la turneele mari şi să câştig meciurile mari, ca să demonstrez că merit să fiu acolo”, a declarat Halep, care a explicat că a luat decizia de a nu juca la Bucharest Open, din motive medicale.

Chiar dacă va câştiga turneul de la Washington, Simona Halep nu poate să ajungă liderul mondial.

Pe 31 iulie, atunci când va începe turneul de categorie WTA International Citi Open, Simona Halep va pierde cele 900 de puncte câştigate anul trecut la Rogers Cup, unde a cucerit trofeul după o finală câştigată în două seturi, scor 7-6, 6-3, contra americancei Madison Keys. Şi asta pentru că turneul a avut loc mai devreme în 2016, în săptămâna 25-31 iulie, decât se va disputa în acest an, când se va disputa între 7 şi 13 august. Motivul devansării competiţiei a fost de a se crea loc în calendar pentru turneul din cadrul Jocurilor Olimpice. Astfel, punctele cucerite anul trecut vor fi pierdute de Simona Halep înaintea turneului de la Washington, care va avea loc cu o săptămână înaintea celui de la Toronto.

Rogers Cup are loc un an la Montreal, iar următorul an la Toronto.