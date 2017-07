Meci cu încărcătură specială cu Sepsi

« Alte stiri din categoria Sport

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, este convins că cei cinci jucători din primul 11 a nou-promovatei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe care au trecut pe la echipa locală, îşi vor da viaţa pe teren pentru ca formaţia lor să plece cu punct sau puncte de la meciul de vineri, ora 18:30, de pe „Municipal”.

„Avem cinci foşti jucători Ursu, Ghinga, Astafei, Fülöp (n.r. - István) şi Hadngay care vor fi titulari. E clar că vor veni cu multă ambiţie la Botoşani, vor da totul şi vor dori să plece cu ceva de aici. Eu le urez succes, dar după jocul cu noi. Aştept cu mare drag să-i revăd pentru că au fost nişte jucători importanţi pentru noi, mai ales pe Fülöp şi Hadnagy, care au avut patru sezoane la FC Botoşani. Am avut mari bucurii împreună, o promovare, Liga Europa, au fost jucători importanţi pentru noi şi sunt convins că şi suporterii îi vor primi frumos. Le urez succes după jocul cu noi şi le doresc să rămână în Liga I. În meciul de vineri, ei să fie cu primirea frumoasă şi noi să rămânem cu punctele”, a declarat Cornel Şfaiţer.

Hadnagy: „Va fi ciudat să joc contra FC Botoşani”

Atât Attila Hadnagy, cât şi István Fülöp, doi dintre cei mai apreciaţi jucători care au îmbrăcat tricoul grupării locale în ultimul deceniu, au declarat că partida de pe „Municipal” va fi una cu adevărat specială pentru ei.

„Am plecat cu capul sus şi aplaudat de la Botoşani. Cred şi sper să fiu foarte bine primit. Am plecat cu lacrimi în ochi de la Botoşani. Şi oamenii au vrut să mai rămân, şi suporterii mi-au scandat numele. Sigur voi fi bine primit, pentru că am făcut ceva pentru FC Botoşani, dar am primit mult înapoi şi eu. Sufletul mi-a rămas acolo. Va fi un pic ciudat să joc contra FC Botoşani pe «Municipal». Poate intru în vestiarul gazdelor şi caut tricoul cu numărul 80!”, a declarat Attila Hadnagy, care a adăugat că majoritatea dintre cei cinci jucători care evoluează acum la Sepsi şi în trecut au îmbrăcat tricoul FC Botoşani nu are de luat vreo revanşă. „Doar Ursu şi Ghinga să aibă ceva. Dar ei au avut ceva cu Leo, că el i-a dat afară pe amândoi. Pe Ursu l-a dat afară când am coborât din avion şi pe Ghinga când a ajuns acasă. Eu cred că ei au ceva cu Leo (n.r. - Grozavu) nu cu echipa”, a spus Hadnagy.

Fülöp: „Dacă dau gol nu mă voi bucura”

La rândul său, István Fülöp, a afirmat că se aşteaptă să fie foarte bine primit de publicul botoşănean şi a spus că în cazul în care va marca pe „Municipal” nu se va bucura. „O să fie frumos, vom fi bine primiţi. Dacă dau gol nu mă voi bucura. Cum să mă bucur? Va fi prima oară când joc împotriva fratelui meu. Nu ştiu încă cu cine vor ţine cei din familie. Vor veni la meci însă nu ştiu încă cu cine să ţină. Le va fi ciudat”, a spus István Fülöp.

Acesta a afirmat că a ales să se întoarcă în Liga I, sub formă de împrumut pentru un an la Sepsi, deoarece la Diósgyőr nu i s-a oferit şansa de a juca atât cât şi-ar fi dorit.

Partida FC Botoşani - Sepsi Sfântu Gheorghe va avea loc vineri de la ora 18:30, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.