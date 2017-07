Viitorul debutează în Liga Campionilor

« Alte stiri din categoria Sport

Viitorul Constanţa o va întâlni în această seară, de la ora 21:00, pe APOEL Nicosia în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, după ce campioana Ciprului a trecut de Dudelange (Luxemburg) cu scorul general de 2-0. După 1-0 la Nicosia, APOEL s-a impus şi în retur, graţie golului marcat de De Camargo, din penalty, în minutul 40.

Viitorul va susţine primul său meci în preliminariile Ligii Campionilor la fotbal. Duelul cu echipa cipriotă reprezintă un examen important pentru campioana României, care speră să obţină un rezultat favorabil în partida programată pe terenul „Central” din cadrul Complexului Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Pentru Viitorul va fi al doilea meci european susţinut pe teren propriu, după ce anul trecut, în preliminariile Ligii Europa, a remizat cu formaţia belgiană KAA Gent, scor 0-0. Acum, confruntarea cu APOEL are o miză mult mai mare, participarea în Liga Campionilor reprezentând momentul adevărului pentru fotbaliştii Viitorului.

Întâlnirea din această seară va fi arbitrată de o brigadă italiană avându-l la centru pe Paolo Valeri.

Gheorghe Hagi, antrenorul campioanei en-titre, s-a arătat extrem de îngrijorat înaintea meciului cu APOEL, fiind nemulţumit de prestaţia jucătorilor săi din meciul pierdut cu CFR Cluj de sâmbăta trecută, 0-2. „Nu înţeleg ce s-a întâmplat cu noi la Cluj. Ce să ne gândim la APOEL?! Am făcut un joc slab, am suferit mult, n-am putut să construim, nu ne-a ieşit nimic. Ce sens mai are să comentăm după un astfel de meci în care n-am făcut nimic? Dacă nu ne revenim fizic şi mental, miercuri ne va fi foarte greu. Trebuie să dăm 100% ca să sperăm să câştigăm. O să ne fie foarte greu, dar trebuie să ne revenim”, a declarat Hagi.

APOEL este o formaţie obişnuită să joace în grupele competiţiilor europene, iar în sezonul 2011-2012 a ajuns până în sferturile Ligii Campionilor, fiind eliminată de Real Madrid, după ce a câştigat o grupă cu Zenit, Şahtior şi FC Porto, iar în optimi a trecut de Olympique Lyon.