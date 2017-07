Sepsi vine după puncte la Botoşani

« Alte stiri din categoria Sport

Foştii jucători ai FC Botoşani, Attila Hadnagy şi István Fülöp, sunt convinşi că şansele nou-promovatei de a pleca cu un rezultat pozitiv de pe „Municipal” sunt minime. Cu toate acestea, Hadnagy şi Fülöp cred că echipa la care evoluează poate să se menţină în prima ligă în acest sezon. „E clar că pornim cu şansa a doua. Suntem o echipă nouă, care abia acum, în acest sezon şi-a făcut debutul la Liga I. FC Botoşani are deja patru sezoane consecutive în prima ligă, a început al cincilea, şi e mai experimentată. Eu zic că va fi un meci frumos, dar foarte greu pentru noi, pentru că FC Botoşani e o echipă foarte bună. Acasă, Botoşaniul a jucat mereu agresiv în sensul bun al cuvântului, o echipă arţăgoasă şi ştiu la ce să mă aştept. Venim cu un moral bun după victoria cu Juventus şi vrem să ne jucăm şansa. Pentru noi, orice meci în Liga I e o sărbătoare. Cred că va fi un fotbal frumos. Noi nu am jucat încă un fotbal frumos. Noi jucăm pentru puncte acum. Sincer ne-am mulţumi cu un punct. La Botoşani ar fi de aur. Dacă am lua trei ar fi o mare surpriză”, a declarat Attila Hadnagy.

Atac la Leo Grozavu

Atacantul nu a ezitat să trimită săgeţi spre Leo Grozavu afirmând că gruparea locală arată sub conducerea lui Costel Enache mult mai bine decât în sezonul trecut. „Botoşaniul mi se pare că joacă mai relaxat, e o echipă mai bună decât anul trecut”, a conchis Hadnagy.

Fülöp: „Venim să ne jucăm şansa”

Cu toate că s-a arătat surprins de victoria botoşănenilor pe Naţional Arena contra celor de la Dinamo, István Fülöp susţine că FC Botoşani a avut mereu un start bun de campionat, motiv pentru care în acest meci s-ar mulţumi şi cu un punct. „E greu pe «Municipal». Venim să ne jucăm şansa, însă va fi foarte greu. FC Botoşani stă bine. De fapt tot timpul în fiecare campionat FC Botoşani a început bine. M-aş mulţumi cu un punct. Uşor-uşor facem o echipă bună şi eu zic că vom avea şanse să rămânem în Liga I. Multe echipe au început foarte prost campionatul şi cred că vom rămâne în Liga I”, a declarat István Fülöp.

Partida FC Botoşani - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe va avea loc vineri de la ora 18:30, jocul urând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.

Şfaiţer: „Va fi un meci foarte greu pentru noi”

Oficialii FC Botoşani susţin că elevii lui Costel Enache vor avea o misiune dificilă în încercarea de a obţine cele trei puncte puse în joc, Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, cerându-le jucătorilor să fie 100% concentraţi şi conectaţi la importanţa partidei. „Cred că va fi un meci foarte greu pentru noi. Am vorbit cu băieţii şi le-am cerut să fie capacitaţi, să rămână cu picioarele pe pământ şi să tratăm adversarul cu maximă seriozitate. Când nu tratezi meciul serios, poţi avea mari surprize. Majoritatea echipelor ne ştiu bine, ştiu efortul, agresivitatea şi e clar că vor face un joc defensiv, vor încerca să plece cu un punct de aici. Noi suntem pe val însă şi sunt convins că ne vom face jocul nostru şi vom câştiga. Cred în valoarea lotului nostru şi trebuie să profităm de seria aceasta bună şi rezultatele obţinute în faţa a două echipe care se bat la campionat”, a declarat Cornel Şfaiţer.