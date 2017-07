Gigi Becali, pus la punct

« Alte stiri din categoria Sport

Conflictul dintre Gică Hagi şi Gigi Becali e departe de a se încheia. Antrenorul Viitorul a trimis mai multe atacuri la adresa patronului FCSB, dar şi a formaţiei „roş-albastre”, la finalul meciului cu APOEL Nicosia.

„Patronul Stelei să înţeleagă că noi suntem campionii României! Sunt foarte fericit că am jucat mai bine ca Steaua. Am arătat că suntem campioana României. Merităm să fim campioană. Nici nu mai ştiu care e Steaua. Nu mai înţelegem nimic. Am luptat şi am făcut totul mult mai bine decât orice adversar, inclusiv mai bine decât Steaua. Asta ne face mândri! Până la urmă şi Steaua a reuşit un rezultat pozitiv. Acum trebuie să construiască victoria la Plzeň, pentru că are un lot foarte bun”, a declarat Gică Hagi la conferinţa de presă.

Neînţelegerile dintre Gică Hagi şi Gigi Becali au început în momentul în care patronul FCSB a anunţat că va merge la TAS pentru a se stabili campioana României, după ce Viitorul a terminat pe primul loc la egalitate de puncte cu FCSB. Tribunalul de la Lausanne a decis în cele din urmă că Viitorul e campioana României.