Hagi, impresionat de golul lui Cristian Ganea

Un executant excelent de lovituri libere pe vremea când era jucător, Hagi a rămas impresionat de execuţiile lui Ganea. Fundaşul stânga a reuşit un nou gol de generic, prilej pentru antrenorul său să îl laude. „Eu nu am dat gol aşa, al lui e mai frumos. E un fotbalist care a crescut zilnic, are un mare talent. E un băiat foarte bun, îl felicit”, a punctat fostul mare internaţional.

”Mă bucur pentru reuşită, vreau să felicit echipa pentru jocul făcut. Am făcut un joc foarte mare, o victorie foarte frumoasă, ne bucură acest rezultat. Prima repriză am dominat, am avut trei, patru ocazii, dar ne-am motivat la pauză şi ştiam că va veni şi golul... Ştiam punctul lor slab, nu prea au ritm, noi am ridicat ritmul, ne-am dus la capacitate maximă”, a spus fotbalistul.

Jucătorul a dezvăluit în acelaşi timp cum ajunge să finalizeze astfel de execuţii: „După fiecare antrenament mai rămân 10, 15 minute şi exersez aceste lovituri libere şi mă bucur că îmi ies aceste execuţii. Da, de ce nu, sper să pot înscrie şi în retur”.