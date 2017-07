Moruţan şi-a luat gândul de la FCSB

« Alte stiri din categoria Sport

Puştiul minune al FC Botoşani, Olimpiu Moruţan, a declarat, ieri, în cadrul conferinţei de presă premergătoare confruntării cu Sepsi, că s-a săturat de discuţiile privind transferul său la FCSB afirmând că şi-a luat gândul de la echipa lui Gigi Becali. „Mi-am luat de mult timp gândul de la FCSB. Sunt la Botoşani şi am meci mâine (n.r. - astăzi). Vreau să-mi ajut echipa să câştige şi la final să fim toţi fericiţi. Nu contează dacă marchez eu sau marchează Golofca. Echipa să câştige. Dacă echipa merge foarte bine, eu nu am nici o presiune, dacă rezultatele vin şi eu sunt în teren şi îmi fac treaba cât mai bine, nu am nici o presiune”, a declarat Olimpiu Moruţan.

Referindu-se la jocul cu Sepsi, mijlocaşul a afirmat că gruparea locală pleacă cu prima şansă.

„Plecăm cu prima şansă, dar o să fie un meci greu. Ne aşteaptă o partidă cu o echipă foarte bună. Eu zic că putem să câştigăm, dar trebuie să fim foarte serioşi, să începem din primul minut concentraţi şi la sfârşit să luăm cele trei puncte”, a afirmat Moruţan.