Liga I ia distanţă faţă de Europa

Dinamo București a încheiat la egalitate meciul disputat cu formația spaniolă Athletic Bilbao, scor 1-1 (0-1), pe Arena Națională din Capitală, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Europa League la fotbal. Fundașul Aymeric Laporte a deschis scorul pentru Bilbao în min. 21, în urma unui corner. Rivaldinho a egalat în minutul 54 cu un șut spectaculos de la distanță. Dinamo a mai înscris o dată prin Nemec, în minutul 67, însă golul a fost anulat pe motiv de offside.

După o primă repriză slabă, Dinamo a arătat o mare schimbare în bine, atât în atac, cât și în apărare și păstrează unele speranțe de a se califica în play-off-ul competiției.

Ionel Dănciulescu, directorul sportiv al echipei, l-a lăudat pe Rivaldinho, autorul unui gol senzațional, și spune că dacă elevii lui Cosmin Contra vor da dovadă de curaj în meciul de pe San Mames pot spera la o calificare.

”Până la urmă spun că este un rezultat echitabil, am avut un început timid, temător, am respectat adversarul prea mult, dar după ce am încasat golul, am intrat în joc și am surprins adversarul”, a mai spus directorul sportiv al ”câinilor”.

”Câinii” cred acum că au ratat o șansă uriașă de-a o învinge pe Athletic Bilbao, dat fiind faptul că pentru basci acesta a fost primul meci oficial al stagiunii. În același timp, ei consideră că returul programat săptămâna viitoare pe San Mames va fi mult mai dificil, o dată că jucătorii adverși vor avea timp să se pregătească și a doua - publicul basc.

Meciul de joi a fost primul oficial la Athletic pentru antrenorul Jose Angel Ziganda, care l-a înlocuit în această vară pe Ernesto Valverde.

Athletic a mai jucat în România, tot pe Arena Națională din București, în 2012, când a pierdut finala Europa League în fața altei echipe spaniole, Atletico Madrid (0-3).

Returul se va disputa pe 3 august, pe arena San Mames din Bilbao.