Spaniolii de la Bilbao, siguri că se vor callifica în playoff

Antrenorul echipei de fotbal Athletic Bilbao, Jose Angel Ziganda, a declarat, joi seara, într-o conferință de presă, că rezultatul de egalitate, 1-1, obținut la București cu Dinamo, în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, este echitabil, dar a menționat că se așteaptă la un retur dificil în Spania.

Ziganda a apreciat golul marcat de brazilianul Rivaldinho, precum și modul în care antrenorul Cosmin Contra a pregătit formația Dinamo. "După deschiderea scorului, publicul a ajutat mult formația gazdă, care și-a creat mai multe ocazii de a marca. Ei au aglomerat foarte mult zona centrală, însă am răspuns destul de bine, reușind să nu le oferim prea multe spații. Totuși cred că am făcut un joc bun. Consider că la Bilbao trebuie să câștigăm”, a mai spus Jose Angel Zigada.