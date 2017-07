Bucurie rezervată din respect pentru adversari

« Alte stiri din categoria Sport

Mihai Roman nu s-a bucurat pentru golul înscris în meciul cu Sepsi pentru a nu-şi demoraliza adversarii, conduşi deja cu 3-0.

Mijlocaşul FC Botoşani, Mihai Roman, a ţinut să demonteze speculaţiile lansate de suporteri, pe stadion sau pe internet, potrivit căora nu s-a bucurat, după ce a marcat, în meciul cu Sepsi, pentru a arăta că este deranjat de statutul de rezervă.

Introdus în minutul 61, în locul lui Laurenţiu Buş, sportiv care realizase dubla, înscriind în minutele 16 şi 59, Mihai Roman nu s-a bucurat deloc pentru golul marcat în minutul 65 care a dus scorul la 4-0.

Cel mai experimentat jucător din lotul lui Costel Enache a declarat ieri că nici vorbă să fie deranjat de faptul că a fost introdus în teren pentru ultimele 30 de minute ale confruntării cu Sepsi. El a ţinut să spună că se bucură pentru reuşitele şi jocul lui Laurenţiu Buş, dar şi pentru succesul echipei în acest debut de campionat.

„În general eu nu prea mă bucur după ce marchez, dar la acest meci chiar ar fi fost llipsit de fair-play să mă bucur. Era deja 3-0, prin golul meu s-a făcut 4-0 şi pur şi simplu nu am putut să mă bucur de răul altuia. Era vorba de scorul care era pe tabelă, de faptul că ei sunt o nou-promovată şi chiar nu aveam motive să mă bucur excesiv. Nici gând să fi fost supărat că nu am fost titular. Chiar am avut o discuţie cu Costel Enache înainte de meci şi chiar nu avem nicio problemă de acest gen. Eu mă bucur foarte mult că Laurenţiu a marcat de două ori. A intrat foarte bine, joacă foarte bine şi sunt foarte fericit pentru echipă. Când echipa joacă bine şi sunt rezultate, nu ai de ce să fii supărat”, a declarat Mihai Roman.

Acesta s-a bucurat că după cele două etape de suspendare a revenit în meciul cu Sepsi cu gol şi a spus că i-a fost farte greu să stea pe margine în cele două partide.

„A fost o revenire de bun augur. A fost destul de greu să stau pe margine, mai ales că am pierdut şi două partide destul de importante, CFR şi Dinamo fiind două echipe bune ale campionatului. Mi-aş fi dorit să ajut şi eu echipa în cele două meciuri, dar băieţii s-au descurcat foarte bine şi fără mine”, a adăugat Roman.

Sportivul vrea victorii cu Voluntari şi Poli

Mijlocaşul FC Botoşani a mai spus că grupării locale îi va fi foarte greu să se menţină în topul ligii I însă s-a arătat încrezător în şansele trupei pregătite de Costel Enache de a obţine toate cele şase puncte din dubla care va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni cu FC Voluntari pe „Ilie Oană” din Ploieşti (n.r. vineri 4 august, ora 21:00) şi începutul săptămânii viitoare cu ACS Poli Timişoara pe „Municipal” (n.r. marţi, 8 august, ora 16:45).

„Ne dorim să ne menţinem sus, dar ne aşteaptă meciuri grele. E abia începutul campionatului şi eu spun să nu ne îmbătăm cu apă rece. Având în vedere că suntem pe val mă gândesc la şase puncte, nu la patru în următoarele două meciuri. Va fi destul de greu dar nu e imposibil”, a conchis Roman.

În următoarele două meciuri, FC Botoşani va întâlni Voluntari şi Poli Timişoara.