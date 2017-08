Mircea Lucescu, prezentat oficial în Turcia

« Alte stiri din categoria Sport

Mircea Lucescu a fost ieri prezentat în funcția de selecționer al Turciei. Tehnicianul român în vârstă de 72 de ani a vorbit despre ”moștenirea” lăsată de Fatih Terim, pe care îl vede acum la Galatasaray. El a mai vorbit despre cum a ajuns să preia o națuională.

În startul conferinței de presă, Mircea Lucescu a spus că ”poate că ar fi trebuit să vin să conduc selecționata Turciei de acum câțiva ani”. El a reamintit apoi de perioada petrecută în Turcia, când a antrenat două dintre cele mai importante cluburi de fotbal din această țară. „Am petrecut patru ani aici când am antrenat pe Beșiktaș și pe Galatasaray, după care am plecat în Ucraina, unde am obținut de asemenea succese. Înainte de a vorbi și de a accepta oferta propusă de Federația Turcă am fost în tratative cu Galatasaray și cu Besiktaș. Am trecut contractul cu Federația pe primul loc și am acceptat oferta lor”, a spus tehnicianul român.

Ulterior, Mircea Lucescu a vrut să-i transmită un mesaj de mulțumire fostului selecționer al Turciei, pe care îl vede în fruntea celor de la Galatasaray. ”Îi mulțumesc lui Fatih Terim pentru cum am găsit echipa națională. Prima oară l-am întâlnit în anul 2000”, a mai spus noul selecționer.