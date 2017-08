FC Botoşani nu are încă obiectiv

« Alte stiri din categoria Sport

Conducătorii clubului speră ca seria de rezultate bune să dureze cât mai mult. Aceştia se feresc, însă, deocamdată, să fixeze un obiectiv. Cornel Şfaiţer, preşedintele clubului FC Botoşani, consideră că antrenorul Costel Enache a reuşit să-i motiveze foarte bine pe elevii săi şi de aceea au apărut şi rezultatele.

„Este o victorie extraordinară. Am făcut un joc bun tactic. Am început mai slab primele zece minute dar ne-am revenit. A doua repriză a fost la discreţia noastră. Fizic am stat bine. Toţi au jucat foarte bine. E un moment extraordinar pentru noi şi trebuie să profităm de forma asta bună. Important este să batem Timişoara în meciul de marţi. Se vede omogenitatea echipei, am jucat în aceeaşi formulă în primele patru jocuri, avem plăcerea de a juca. Costel reuşeşte să-i capaciteze să dea totul pe teren, suntem bine organizaţi defensiv”, a spus Cornel Şfaiţer.

Valeriu Iftime este încântat de jocul echipei lui Costel Enache şi de rezultatele din primele patru etape. După victoria cu 3-1 în faţa celor de la Voluntari, patronul clubului FC Botoşani a declarat că se vede mâna noului antrenor.