Serie incredibilă pentru FC Botoşani

Încă un weekend de vis pentru FC Botoşani. Pentru a doua săptămână consecutivă, formaţia antrenată de Costel Enache a fost liderul clasamentului Ligii I. Asta, după ce vineri seară a învins, cu 3-1 în deplasarea de la Voluntari. Omul începutului de sezon, Golofca a deschis scorul pe ”Ilie Oană” din Ploieşti, încă din minutul 11. Gazdele nu s-au speriat şi au reuşit egalarea cu zece minute înainte de pauză. Voduţ a făcut 1-1 cu primul său gol din acest sezon. Chiar când să intre la cabine, Golofca a reuşit dubla dintr-o fază suspectă de ofsaid.

La zece minute de la reluare, Daniel Popa i-a pasat decisiv lui Lorand Fulop pentru 3-1. Voluntariul nu a cedat nici la acest scor, dar Cobrea s-a opus la şutul lui Voduţ. Pe final, Răuţă a fost eliminat direct la o fază în care putea să-i rupă piciorul lui Popa. Gazdele au terminat jocul cu doi oameni mai puţin, după ce şi portarul Balauru a văzut roşu, după o fază semnalată de asistent. Fotbalistul a rămas uluit de decizie, dar n-a avut ce face și a plecat la cabine. Cum Claudiu Niculescu, antrenorul celor de la Voluntari efectuase toate schimbările, pe final a intrat în poartă Voduț. Atacantul a avut chiar și o intervenție bună în noua ipostază, dar, până la final, nu s-a mai marcat.

Voluntari - Botoşani s-a terminat 1-3, iar botoşănenii au rămas în topul Ligii 1, cu 10 puncte din 12 posibile.

Antrenorul Costel Enache recunoaşte că nu se aştepta la un asemenea început de campionat şi şi-a lăudat jucătorii.

„Încercăm să rămânem pe val cât mai mult putem. Ne-am pregătit bine, e un moment bun, o conjunctură bună, ştim că vor veni şi zile mai grele, dar sperăm să le ducem cât mai încolo. Sunt mai multe condimente. Am găsit un grup bine organizat, am venit pe o muncă foarte bine făcută înainte, am găsit un grup omogen şi serios, cu care se poate lucra destul de uşor, receptivi, responsabili. Aş fi fost absurd să gândesc că după patru etape vom fi pe primul loc. Am sperat să arătăm bine, să avem rezultate”, a spus Costel Enache la LookTV.