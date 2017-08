Simona Halep a ajuns pe mâna doctorilor

« Alte stiri din categoria Sport

Simona Halep s-a confruntat cu mari probleme din cauza caniculei de la Washington. După ce a abandonat în sferturile turneului, românca de pe locul 2 WTA a ajuns și pe mâna medicilor, pentru a fi sigură că totul este în regulă, înainte de competiția de la Toronto.

"Am fost consultată de un doctor și mi-a spus că sunt ok. Chiar și la picioare sunt în regulă. Toronto este departe, îmi voi reveni. Mai am aproape o săptămână până când voi juca acolo. Cu siguranță voi fi prezentă", a precizat Simona, într-o conferință de presă.

La conferința de presă, de după meci, Halep a explicat și ce le-a cerut organizatorilor. ”Am cerut să mă programeze puțin mai târziu, dar n-a fost să fie. Asta e, nu sunt supărată, sper să mă mai întorc la acest turneu. Mă durea capul şi îmi era puţin rău, astfel că era mai bine să mă opresc”, a spus Simona.

Toate cele trei partide pe care Simona le-a disputat la Washington au fost programate la ora locală 14:00, când afară erau temperaturi de peste 34 de grade.

Strategia organizatorilor a fost una care a ”sacrificat-o” pe sportiva din Constanța. Din dorința de a atrage cât mai mulți spectatori, diriguitorii turneului au programat meciurile Simonei mereu de la începutul zilei.

După abandonul de la Washington, Simona se pregătește pentru turneul de la Toronto, programat în perioada 7-13 august.

Numărul 2 WTA nu va evolua în primul tur, astfel că va intra în competiție în runda a doua, când va evolua contra câștigătoarei dintre Madison Keys și Mirjana Lucic-Baroni.